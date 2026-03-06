كلفة الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا تناهز 582 مليون أورو للجانب التونسي
تقدّر كلفة مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا بالنسبة للجانب التونسي بحوالي 582 مليون أورو، في حين تبلغ الكلفة الجملية للمشروع نحو 1.014 مليار أورو، وفق ما أفاد به كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان.
وأوضح شوشان، خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والميزانية خصصت لمتابعة استعمالات القروض الممنوحة للمشروع، أن 863 مليون أورو من الكلفة الإجمالية مخصصة للمكونات المشتركة مع الجانب الإيطالي، في حين تم تخصيص حوالي 110 ملايين أورو لتعزيز الشبكة الكهربائية التونسية.
تبادل الطاقة وتعزيز الأمن الطاقيوبيّن كاتب الدولة أن المشروع سيمكن من تبادل الطاقة الكهربائية في الاتجاهين حسب الحاجيات، من خلال تصدير الكهرباء المنتجة بالطاقات المتجددة نحو أوروبا، إلى جانب تعزيز الشبكة الوطنية خلال فترات الذروة، وهو ما من شأنه دعم استقرار الشبكة الكهربائية وتعزيز الأمن الطاقي في تونس.
وأشار إلى أن العائدات السنوية للمشروع قد تتراوح بين 71 و182 مليون أورو وفق السيناريوهات المختلفة، على أن يتم تقاسمها بالتساوي بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز ونظيرتها الإيطالية.
تقدم تنفيذ المشروعوفي ما يتعلق بتقدم الأشغال، أوضح شوشان أنه تم إطلاق طلبات العروض الدولية الخاصة بإنجاز محطات التحويل والكابل البحري والخطوط الهوائية، إضافة إلى استكمال مرحلة التأهيل المسبق وفرز العروض الفنية والمالية، فضلاً عن إمضاء عدد من العقود وتعبئة التمويلات مع عدة مؤسسات مالية دولية.
وتشمل هذه التمويلات البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار إلى جانب البنك الألماني للتنمية KfW.
احتمال تأخر الإنجازولفت كاتب الدولة إلى إمكانية تأخر إنجاز المشروع إلى حدود سنتي 2030 أو 2031، مؤكداً أن ذلك لا يعود إلى صعوبات في التنفيذ، بل إلى الضغط الدولي والإقليمي الكبير على التجهيزات الكهربائية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
تفاصيل المشروعويتمثل المشروع في ربط مباشر بين المنظومتين الكهربائيتين التونسية والإيطالية عبر كابل بحري عالي الجهد بتقنية التيار المستمر (HVDC) يمتد عبر مضيق صقلية بطول يقارب 200 كيلومتر.
وسيكون هذا الربط بقدرة نقل تصل إلى 600 ميغاواط وبجهد 500 كيلوفولط، مع عمق بحري يبلغ حوالي 800 متر.
كما يتضمن المشروع إحداث محطتي تحويل كهربائي، الأولى بمنطقة الملاعبي بجهد 500/400 كيلوفولط، والثانية في بارتانا بجزيرة صقلية بجهد 500/225 كيلوفولط، إضافة إلى الكابل البحري والربط الأرضي ومنظومات المراقبة والاتصالات.
ويتضمن المشروع كذلك تعزيز شبكة النقل الكهربائية في تونس عبر خطوط هوائية مزدوجة بجهد 400 كيلوفولط تربط بين الملاعبي وقرمبالية 2، وقرمبالية 2 والمرناقية، وقرمبالية 2 وكندار، إلى جانب إحداث محطة تحويل جديدة بقرمبالية 2 بجهد 400/225 كيلوفولط.
وأوضح شوشان، خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والميزانية خصصت لمتابعة استعمالات القروض الممنوحة للمشروع، أن 863 مليون أورو من الكلفة الإجمالية مخصصة للمكونات المشتركة مع الجانب الإيطالي، في حين تم تخصيص حوالي 110 ملايين أورو لتعزيز الشبكة الكهربائية التونسية.
تبادل الطاقة وتعزيز الأمن الطاقيوبيّن كاتب الدولة أن المشروع سيمكن من تبادل الطاقة الكهربائية في الاتجاهين حسب الحاجيات، من خلال تصدير الكهرباء المنتجة بالطاقات المتجددة نحو أوروبا، إلى جانب تعزيز الشبكة الوطنية خلال فترات الذروة، وهو ما من شأنه دعم استقرار الشبكة الكهربائية وتعزيز الأمن الطاقي في تونس.
وأشار إلى أن العائدات السنوية للمشروع قد تتراوح بين 71 و182 مليون أورو وفق السيناريوهات المختلفة، على أن يتم تقاسمها بالتساوي بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز ونظيرتها الإيطالية.
تقدم تنفيذ المشروعوفي ما يتعلق بتقدم الأشغال، أوضح شوشان أنه تم إطلاق طلبات العروض الدولية الخاصة بإنجاز محطات التحويل والكابل البحري والخطوط الهوائية، إضافة إلى استكمال مرحلة التأهيل المسبق وفرز العروض الفنية والمالية، فضلاً عن إمضاء عدد من العقود وتعبئة التمويلات مع عدة مؤسسات مالية دولية.
وتشمل هذه التمويلات البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار إلى جانب البنك الألماني للتنمية KfW.
احتمال تأخر الإنجازولفت كاتب الدولة إلى إمكانية تأخر إنجاز المشروع إلى حدود سنتي 2030 أو 2031، مؤكداً أن ذلك لا يعود إلى صعوبات في التنفيذ، بل إلى الضغط الدولي والإقليمي الكبير على التجهيزات الكهربائية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
تفاصيل المشروعويتمثل المشروع في ربط مباشر بين المنظومتين الكهربائيتين التونسية والإيطالية عبر كابل بحري عالي الجهد بتقنية التيار المستمر (HVDC) يمتد عبر مضيق صقلية بطول يقارب 200 كيلومتر.
وسيكون هذا الربط بقدرة نقل تصل إلى 600 ميغاواط وبجهد 500 كيلوفولط، مع عمق بحري يبلغ حوالي 800 متر.
كما يتضمن المشروع إحداث محطتي تحويل كهربائي، الأولى بمنطقة الملاعبي بجهد 500/400 كيلوفولط، والثانية في بارتانا بجزيرة صقلية بجهد 500/225 كيلوفولط، إضافة إلى الكابل البحري والربط الأرضي ومنظومات المراقبة والاتصالات.
ويتضمن المشروع كذلك تعزيز شبكة النقل الكهربائية في تونس عبر خطوط هوائية مزدوجة بجهد 400 كيلوفولط تربط بين الملاعبي وقرمبالية 2، وقرمبالية 2 والمرناقية، وقرمبالية 2 وكندار، إلى جانب إحداث محطة تحويل جديدة بقرمبالية 2 بجهد 400/225 كيلوفولط.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324863