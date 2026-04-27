Babnet   Latest update 18:33 Tunis

رابطة أبطال أوروبا: باريس سان جيرمان يواجه بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد مع أرسنال في ذهاب نصف النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ef88c2c65334.08557745_meopqnlgijfkh.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 27 Avril 2026 - 16:59 قراءة: 0 د, 55 ث
      
تتجه الأنظار إلى مواجهتي ذهاب الدور نصف النهائي من رابطة أبطال أوروبا، حيث يلتقي كبار القارة في صراع مفتوح على بطاقة العبور إلى النهائي.



باريس سان جيرمان × بايرن ميونخ

يستضيف باريس سان جيرمان نظيره بايرن ميونخ على ملعب “حديقة الأمراء”، في مواجهة قوية يسعى من خلالها الفريق الباريسي إلى مواصلة حملة الدفاع عن لقبه.


ويدخل باريس سان جيرمان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد إقصاء ليفربول في ربع النهائي، بينما يطمح لتحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ نصف النهائي للمرة الثالثة تواليًا، إلى جانب سعيه لتحقيق الفوز رقم 100 في المسابقة.

في المقابل، يعول بايرن ميونخ على نتائجه الإيجابية هذا العام، حيث لم يتذوق طعم الهزيمة منذ بداية 2026، ونجح في إزاحة ريال مدريد من الدور السابق.

أتلتيكو مدريد × أرسنال

وفي المواجهة الثانية، يستقبل أتلتيكو مدريد فريق أرسنال، في لقاء يعد بالكثير من الإثارة.

ويسعى أرسنال لتأكيد تفوقه بعد فوزه العريض (4-0) في مرحلة المجموعات، غير أن خبرة أتلتيكو مدريد في الأدوار المتقدمة، وبلوغه النهائي في مناسبات سابقة، تبقي كل الاحتمالات مفتوحة.

مواعيد الإياب

ومن المنتظر أن تُقام مباريات الإياب يومي 5 و6 ماي المقبل، لتحديد طرفي المباراة النهائية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328200

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 27 أفريل 2026 | 10 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:41
19:06
16:02
12:24
05:30
03:55
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet28°
22° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-15
27°-15
28°-16
30°-17
24°-16
  • Avoirs en devises 25212,1
  • (27/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40263 DT
  • (27/04)
  • 1 $ = 2,88127 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/04)     2471,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/04)   27961 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>