رابطة أبطال أوروبا: باريس سان جيرمان يواجه بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد مع أرسنال في ذهاب نصف النهائي
تتجه الأنظار إلى مواجهتي ذهاب الدور نصف النهائي من رابطة أبطال أوروبا، حيث يلتقي كبار القارة في صراع مفتوح على بطاقة العبور إلى النهائي.
باريس سان جيرمان × بايرن ميونخيستضيف باريس سان جيرمان نظيره بايرن ميونخ على ملعب “حديقة الأمراء”، في مواجهة قوية يسعى من خلالها الفريق الباريسي إلى مواصلة حملة الدفاع عن لقبه.
ويدخل باريس سان جيرمان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد إقصاء ليفربول في ربع النهائي، بينما يطمح لتحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ نصف النهائي للمرة الثالثة تواليًا، إلى جانب سعيه لتحقيق الفوز رقم 100 في المسابقة.
في المقابل، يعول بايرن ميونخ على نتائجه الإيجابية هذا العام، حيث لم يتذوق طعم الهزيمة منذ بداية 2026، ونجح في إزاحة ريال مدريد من الدور السابق.
أتلتيكو مدريد × أرسنالوفي المواجهة الثانية، يستقبل أتلتيكو مدريد فريق أرسنال، في لقاء يعد بالكثير من الإثارة.
ويسعى أرسنال لتأكيد تفوقه بعد فوزه العريض (4-0) في مرحلة المجموعات، غير أن خبرة أتلتيكو مدريد في الأدوار المتقدمة، وبلوغه النهائي في مناسبات سابقة، تبقي كل الاحتمالات مفتوحة.
مواعيد الإيابومن المنتظر أن تُقام مباريات الإياب يومي 5 و6 ماي المقبل، لتحديد طرفي المباراة النهائية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 328200