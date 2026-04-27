تونس وكندا تبحثان تعزيز التعاون في الطاقة والطاقات المتجددة

تباحث كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان خلال لقائه، الاثنين، بالمبعوث الكندي الخاص بإفريقيا بن مارك ديانديري، سبل تعزيز التعاون بين تونس وكندا في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والتكنولوجيا النظيفة.ومثل اللقاء مناسبة أكد خلالها الجانبان متانة العلاقات التونسية الكندية، خاصة مع اقتراب الاحتفال بمرور 70 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إلى جانب استعراض فرص تطوير مشاريع مستقبلية مشتركة في القطاع الطاقي.كما تناولت المحادثات إمكانيات إرساء شراكات ثلاثية بين تونس وكندا ودول إفريقية، بما يسهم في تعزيز اندماج تونس في سلاسل القيمة الإفريقية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي على المستوى القاري.وأكد كاتب الدولة، في هذا السياق، أن تونس تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية ضمن استراتيجيتها الوطنية للطاقة بهدف تسريع الانتقال الطاقي، مشيرا إلى ما توفره البلاد من فرص استثمارية واعدة، خاصة في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.من جهته، عبّر المبعوث الكندي الخاص بإفريقيا عن استعداد بلاده لدعم التعاون الاقتصادي مع تونس، مؤكدا اهتمام كندا بمزيد الانفتاح على الأسواق الإفريقية عبر البوابة التونسية.