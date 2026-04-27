نابل: حجز 980 قرص دواء مخدّر على متن سيارة خاصّة

AI Creation / صورة توضيحية
تمكّنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بنابل بالشراكة مع الفرقة المركزية الرابعة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بتونس العاصمة، في موفى الأسبوع الفارط، من حجز 980 قرص دواء على متن سيارة خاصة على متنها شخصان أحدهما منتحل صفة ضابط بالحرس الوطني ويرتدي زيا رسميا، والثاني محل منشور تفتيش من أجل ترويج المخدرات، حسب ما صرّح به اليوم الاثنين مصدر أمني.

وأوضح المصدر ذاته، لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه العملية تمت على إثر نصب كمين محكم بمحيط أحد المعاهد الثانوية الخاصة بالحمامات، أين تم ضبط نفرين على متن سيارة خاصة، وحجز كمية الدواء المخدر الذي كان موجها للترويج في الأوساط الشبابية بالجهة، ملاحظا أنه أثناء ضبط المشتبه بهما، كان سائق السيارة يرتدي الزي الأمني في محاولة لتضليل الدوريات الأمنية.


