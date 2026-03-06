غارات عنيفة على طهران وترمب يدعو الحرس الثوري للاستسلام

مشاهد توثق لحظة وقوع غارات على العاصمة الإيرانية طهران، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ موجة من الغارات على طهران تستهدف بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني#فيديو pic.twitter.com/cCi5pOzZpK — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 6, 2026

في اليوم السابع من الحرب على إيران، واصلت إسرائيل هجماتها المكثفة على طهران، وسط إشارات متضاربة من تل أبيب بشأن وجهة الحرب في الأيام المقبلة، وذلك وسط تأكيد إيراني لاستعداد لحرب طويلة الأمد.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه شن موجة واسعة من الهجمات على ما وصفها بـ"البنية التحتية للنظام الإيراني" في طهران.وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بوقوع انفجارات في طهران بعد الإعلان الإسرائيلي، قائلا إن مناطق في شرق طهران ووسطها تعرضت لغارات جوية.من جهتها، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت حاملة مسيّرات إيرانية كبيرة، مؤكدة أنها مشتعلة الآن في البحر.في المقابل، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن "ابتكارات وأسلحة جديدة" لدى بلاده في الطريق، ولم تُستخدَم من قبل.في الأثناء، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أفراد الحرس الثوري والجيش والشرطة إلى إلقاء أسلحتهم، محذرا من أنهم "لن يواجهوا سوى القتل" إذا استمروا في القتال. كما دعاهم إلى الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني والإسهام في "استعادة البلاد".وبالتوازي، واصل الحرس الثوري الإيراني هجماته الصاروخية المكثفة على مناطق داخل إسرائيل، بالتزامن مع هجمات صاروخية من حزب الله، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.الجزيرة