Babnet   Latest update 06:17 Tunis

غارات عنيفة على طهران وترمب يدعو الحرس الثوري للاستسلام

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69aa645837c136.64123408_ipflmqgjhokne.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Mars 2026 - 06:17 قراءة: 1 د, 5 ث
      
في اليوم السابع من الحرب على إيران، واصلت إسرائيل هجماتها المكثفة على طهران، وسط إشارات متضاربة من تل أبيب بشأن وجهة الحرب في الأيام المقبلة، وذلك وسط تأكيد إيراني لاستعداد لحرب طويلة الأمد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه شن موجة واسعة من الهجمات على ما وصفها بـ"البنية التحتية للنظام الإيراني" في طهران.


وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بوقوع انفجارات في طهران بعد الإعلان الإسرائيلي، قائلا إن مناطق في شرق طهران ووسطها تعرضت لغارات جوية.


من جهتها، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت حاملة مسيّرات إيرانية كبيرة، مؤكدة أنها مشتعلة الآن في البحر.

في المقابل، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن "ابتكارات وأسلحة جديدة" لدى بلاده في الطريق، ولم تُستخدَم من قبل.

في الأثناء، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أفراد الحرس الثوري والجيش والشرطة إلى إلقاء أسلحتهم، محذرا من أنهم "لن يواجهوا سوى القتل" إذا استمروا في القتال. كما دعاهم إلى الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني والإسهام في "استعادة البلاد".

وبالتوازي، واصل الحرس الثوري الإيراني هجماته الصاروخية المكثفة على مناطق داخل إسرائيل، بالتزامن مع هجمات صاروخية من حزب الله، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
الجزيرة
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324846

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 06 مارس 2026 | 16 رمضان 1447
نزول جمرة التراب
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:46
18:20
15:46
12:38
06:43
05:18
نزول جمرة التراب
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet22°
14° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-13
20°-11
20°-11
19°-11
20°-11
  • Avoirs en devises 25340,8
  • (05/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37941 DT
  • (05/03)
  • 1 $ = 2,91481 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/03)     1106,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/03)   27801 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>