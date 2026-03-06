المركز الافريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين ينظم دورة تدريبية حول "المناخ والجيوسياسة" من 25 الى 27 مارس الجاري بصفاقس

في إطار برنامجه التدريبي لسنة 2026، ، ينظم، المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين، دورة تدريبية متخصصة لفائدة الصحفيات والصحفيين من مختلف وسائل الإعلام الوطنية والجهوية والإعلام الجمعياتي والمستقلين، بعنوان "المناخ والجيوسياسة"، وذلك من 25 الى 27 مارس 2026 بولاية صفاقس.وتأتي هذه الدورة، التي تنتظم بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية (مكتب تونس وليبيا)، في سياق التحولات الكبرى التي يشهدها النظام الدولي، حيث تقاطعت القضايا البيئية مع التوازنات السياسية والاقتصادية لتشكل خارطة جديدة للصراعات والتحالفات العالمية.وستتناول الدورة على امتداد ثلاثة أيام جملة من القضايا الإستراتيجية الراهنة على غرار "النظام الدولي الناشئ: تحليل المتغيرات" و"الثوابت الهيكلية للقوى العظمى والصراع في منطقة الشرق الأوسط: قراءة في التوترات الإقليمية وانعكاساتها" و"التغير المناخي والجيوسياسة: كيف يعيد المناخ صياغة السيادة الوطنية والحدود؟" الى جانب "الانتقال الطاقي: الصراعات الجيوسياسية حول الطاقات البديلة والموارد".كما سيتم التباحث حول "جيوسياسية الذكاء الاصطناعي: تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الأمن القومي والاتصال".وقد حدد، المركز الافريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين، وفق ما نشر بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، شروط الترشح للمشاركة في هذه الدورة في توفر خبرة في العمل الصحفي لا تقل على سنتين وموافقة مسبقة من قبل المؤسسة الإعلامية المشغلة.ويتعين على الراغبين في المشاركة ارسال ملف الترشح على البريد الالكتروني formation@capjc.tn، على أن يكون أجل لقبول الترشحات يوم الاثنين 16 مارس 2026.