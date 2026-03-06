Babnet   Latest update 17:07 Tunis

المركز الافريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين ينظم دورة تدريبية حول "المناخ والجيوسياسة" من 25 الى 27 مارس الجاري بصفاقس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69aae741543dc8.33361527_kmjlqipgneofh.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Mars 2026 - 16:38 قراءة: 1 د, 3 ث
      
في إطار برنامجه التدريبي لسنة 2026، ، ينظم، المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين، دورة تدريبية متخصصة لفائدة الصحفيات والصحفيين من مختلف وسائل الإعلام الوطنية والجهوية والإعلام الجمعياتي والمستقلين، بعنوان "المناخ والجيوسياسة"، وذلك من 25 الى 27 مارس 2026 بولاية صفاقس.

وتأتي هذه الدورة، التي تنتظم بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية (مكتب تونس وليبيا)، في سياق التحولات الكبرى التي يشهدها النظام الدولي، حيث تقاطعت القضايا البيئية مع التوازنات السياسية والاقتصادية لتشكل خارطة جديدة للصراعات والتحالفات العالمية.


وستتناول الدورة على امتداد ثلاثة أيام جملة من القضايا الإستراتيجية الراهنة على غرار "النظام الدولي الناشئ: تحليل المتغيرات" و"الثوابت الهيكلية للقوى العظمى والصراع في منطقة الشرق الأوسط: قراءة في التوترات الإقليمية وانعكاساتها" و"التغير المناخي والجيوسياسة: كيف يعيد المناخ صياغة السيادة الوطنية والحدود؟" الى جانب "الانتقال الطاقي: الصراعات الجيوسياسية حول الطاقات البديلة والموارد".


كما سيتم التباحث حول "جيوسياسية الذكاء الاصطناعي: تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الأمن القومي والاتصال".

وقد حدد، المركز الافريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين، وفق ما نشر بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، شروط الترشح للمشاركة في هذه الدورة في توفر خبرة في العمل الصحفي لا تقل على سنتين وموافقة مسبقة من قبل المؤسسة الإعلامية المشغلة.

ويتعين على الراغبين في المشاركة ارسال ملف الترشح على البريد الالكتروني formation@capjc.tn، على أن يكون أجل لقبول الترشحات يوم الاثنين 16 مارس 2026.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324888

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 06 مارس 2026 | 16 رمضان 1447
نزول جمرة التراب
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:46
18:20
15:46
12:38
06:43
05:18
نزول جمرة التراب
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet21°
20° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-13
20°-11
20°-11
18°-11
20°-12
  • Avoirs en devises 25184,0
  • (06/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38320 DT
  • (06/03)
  • 1 $ = 2,92102 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/03)     1092,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/03)   27848 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>