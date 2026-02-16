Babnet   Latest update 10:31 Tunis

ميزان الطاقة الاولية يسجل عجزا ب3ر6 مليون طن مكافئ نفط مع موفى ديسمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/bahritanker.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 16 Février 2026 - 09:55 قراءة: 1 د, 16 ث
      
سجّل ميزان الطاقة الأولية مع موفى ديسمبر 2025 عجزًا قدره 6,3 مليون طن مكافئ نفط، بارتفاع نسبته 18 بالمائة مقارنة بمستوى سنة 2024، وفق بيانات نشرها المرصد الوطني للطاقة والمناجم في نشرية الوضع الطاقي لشهر ديسمبر.

وتراجعت نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) إلى حدود 35 بالمائة خلال سنة 2025، مقابل 41 بالمائة قبل سنة.


وبلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية (الإنتاج والأتاوة من الغاز الجزائري) خلال سنة 2025 نحو 3,4 مليون طن مكافئ نفط، مسجلة انخفاضًا بنسبة 10 بالمائة مقارنة بسنة 2024، ويُعزى ذلك أساسًا إلى تراجع الإنتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي.


في المقابل، ارتفع الطلب الجملي على الطاقة الأولية إلى 9,7 مليون طن مكافئ نفط خلال سنة 2025، بزيادة قدرها 7 بالمائة مقارنة بسنة 2024. وشهد الطلب على المواد البترولية ارتفاعًا بنسبة 3 بالمائة، فيما سجل الطلب على الغاز الطبيعي زيادة بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وعلى مستوى الاستكشاف والاستغلال، يبلغ عدد الرخص الممنوحة 12 رخصة بحث واستكشاف سارية المفعول، فيما منحت الدولة 57 امتياز استغلال، منها 44 في طور الإنتاج. كما تم حفر بئرين تطويريتين برخصة «شرقي»، وبئر تطويرية برخصة «جبل قروز»، وأخرى برخصة «سيدي مرزوق»، إلى جانب بئر استكشافية برخصة «سيدي مرزوق» أعيد تصنيفها إلى بئر تطويرية في نوفمبر 2025 برخصة «شرقي».

وسجّلت الصادرات خلال سنة 2025 انخفاضًا في القيمة بنسبة 26 بالمائة، مقابل تراجع الواردات بنسبة 4 بالمائة مقارنة بسنة 2024. وارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 3 بالمائة ليبلغ 11023 مليون دينار مقابل 10745 مليون دينار سنة 2024، في حين لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات بالصادرات 17 بالمائة خلال نفس الفترة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323742

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 16 فيفري 2026 | 28 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:29
18:03
15:34
12:40
07:07
05:40
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet16°
15° Babnet
الــرياح:
7.72 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-12
16°-12
20°-9
20°-11
15°-9
  • Avoirs en devises 25343,5
  • (13/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38490 DT
  • (13/02)
  • 1 $ = 2,85737 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/02)     1382,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/02)   27388 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:31 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>