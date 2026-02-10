والد التلميذ ياسين : بالله عليكم ابتعدوا عن العنف واسمعوا كلام والديكم
قال والد التلميذ ياسين، الذي راح ضحية جريمة قتل جدّت يوم الاثنين بالمنستير، إنّه يجهل الأسباب التي أدّت إلى الاعتداء على ابنه داخل معهد الفتيات من قبل تلميذ آخر، مشدّدًا بالقول:
«اليوم قصّولي جناحاتي وقسّمولي ظهري… لسبب أجهله وما نحبّش نعرفو».
وأوضح الأب المكلوم، في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم اليوم الثلاثاء، أنّه قام بإتمام إجراءات نقل ابنه إلى معهد خاص بسبب الإشكاليات التي يواجهها المعهد، سواء على مستوى الأمن أو المستوى التنظيمي.
وأضاف أنّ ابنه باشر دراسته أمس الإثنين بالمعهد الخاص، حيث أوصله على الساعة 14:30، غير أنّه لم يدرس بسبب الغياب، فتكفّلت والدته بنقله إلى معهده القديم لاستخراج كرّاساته من زملائه، ليتعرّض هناك إلى الطعن من قبل تلميذ مسلّح ويفارق الحياة.
وطالب والد الضحية بـ إعدام قاتل ابنه، كما دعا السلطات المعنية إلى توفير الأمن داخل المعاهد، وتعزيز الإطارات الإدارية، إلى جانب تأمين الحراسة.
دعوة إلى نبذ العنف المدرسيوفي رسالة مؤثّرة، توجّه والد التلميذ القتيل إلى أصدقاء ابنه وبقية التلاميذ داعيًا إيّاهم إلى الابتعاد عن العنف المدرسي.
وقال الوالد الملتاع:
«أرجوكم ابتعدوا عن العنف واسمعوا كلام أوليائكم»،
مضيفًا: «ابني كان طفلًا هادئًا لكنه لم يستمع لي عندما نصحته».
وتابع موجّهًا كلامه للتلاميذ:
«للأسف ابني ضحية، ولا أريد منكم أن تكونوا ضحايا كذلك».
