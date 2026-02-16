Babnet   Latest update 13:37 Tunis

نجاح أول جلسة مرافعة رقمية نموذجية بالدائرة الابتدائية الجهوية بقابس

Publié le Lundi 16 Février 2026 - 12:21
      
تمكنت، الدائرة الابتدائية الجهوية بقابس، من تأمين جلسة مرافعة رقمية بنسبة 100%، اعتمدت فيها بالكامل على الملفات الرقمية دون استخدام أي ملف ورقي.

وتندرج هذه التجربة، التي تم تأمينها يوم 12 فيفري 2026، في إطار شروع المحكمة الادارية في العمل التدريجي بالمنظومة الالكترونية المتكاملة انطلاقا من الدائرة الابتدائية بقابس منذ، يوم 29 ديسمبر 2025، وذلك إثر الانتهاء من تصور المنظومة وتطويرها.


وتشمل المنظومة، وفق ما ورد بصفحة المحكمة الادارية التونسية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، رقمنة كامل المسار القضائي وجميع أطواره الخاصة في ظل بيئة رقمية متكاملة آمنة وفعالة، انطلاقا من معالجة القضايا الابتدائية والاستعجالية ومطالب توقيف التنفيذ، وصولا إلى تسجيل طلبات الإعانة القضائية.


وتستعد المحكمة الادارية للإنتقال إلى المرحلة الموالية التي ستمكن المتقاضين والمحامين والإدارات العمومية في مرجع نظر الدائرة الابتدائية الجهوية بقابس من الاستفادة من خدمات رقمية متطورة تشمل إنشاء حسابات شخصيّة آمنة لإيداع العرائض وتبادل التقارير الكترونيا ومتابعة الملفات القضائية عن بعد، بالإضافة إلى خدمات قضائية رقمية أخرى، مما يعزز النفاذ إلى العدالة ويختصر الإجراءات ويرفع من مستوى النجاعة والشفافية.

وانسجاما مع التوجهات الاستراتيجية، تعمل المحكمة حاليا على تعميم هذه التجربة على باقي الدوائر الجهوية والمركزية في أقرب الآجال، وفق ذات المصدر.
الاثنين 16 فيفري 2026 | 28 شعبان 1447
