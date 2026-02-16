Babnet   Latest update 14:39 Tunis

رابطة أبطال أوروبا - برنامج ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي

تُقام يومي 17 و18 فيفري 2026 مباريات ذهاب الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي من رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم، وفق البرنامج التالي:

الثلاثاء 17 فيفري 2026

* غلطة سراي (تركيا)يوفنتوس (إيطاليا)
* موناكو (فرنسا)باريس سان جرمان (فرنسا)
* بنفيكا (البرتغال)ريال مدريد (إسبانيا)

* بوروسيا دورتموند (ألمانيا)أتالانتا (إيطاليا)

الأربعاء 18 فيفري 2026

* كرباخ (أذربيجان)نيوكاسل يونايتد (إنقلترا)
* كلوب بروج (بلجيكا)أتلتيكو مدريد (إسبانيا)
* بودو غليمت (النرويج)إنتر (إيطاليا)
* أولمبياكوس (اليونان)باير ليفركوزن (ألمانيا)
