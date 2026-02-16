رابطة أبطال أوروبا - برنامج ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي
تُقام يومي 17 و18 فيفري 2026 مباريات ذهاب الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي من رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم، وفق البرنامج التالي:
الثلاثاء 17 فيفري 2026* غلطة سراي (تركيا) – يوفنتوس (إيطاليا)
* موناكو (فرنسا) – باريس سان جرمان (فرنسا)
* بنفيكا (البرتغال) – ريال مدريد (إسبانيا)
* بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – أتالانتا (إيطاليا)
الأربعاء 18 فيفري 2026* كرباخ (أذربيجان) – نيوكاسل يونايتد (إنقلترا)
* كلوب بروج (بلجيكا) – أتلتيكو مدريد (إسبانيا)
* بودو غليمت (النرويج) – إنتر (إيطاليا)
* أولمبياكوس (اليونان) – باير ليفركوزن (ألمانيا)
