تطاوين: برنامج التضامن الاجتماعي لشهر رمضان المعظّم يشمل توزيع 2557 مساعدة مع تنظيم موائد إفطار لفائدة 130 منتفعًا

تتواصلُ عمليّةُ توزيع المساعدات الاجتماعيّة في إطار البرنامج الاجتماعي لشهر رمضان 2026، الذي انطلق مع أوّل أيّام الشهر الكريم، حيث تقوم الفرق التابعة للمكتب الجهوي للضمان الاجتماعي اليوم الاثنين بتوزيع المساعدات لفائدة العائلات محدودة الدخل بكلّ من تطاوين الشماليّة والجنوبيّة، بالتنسيق مع مختلف هياكل الشؤون الاجتماعيّة، وذلك بهدف ضمان وصول الإعانات إلى مستحقّيها بكافة معتمديّات الجهة.وقالت المتصرفة الجهوية بالتضامن الاجتماعي بتطاوين عواطف شفرودة في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي تتولّى استقبال مكوّنات "قفة رمضان" مركزيًا وتعليبها بالمخازن قبل توزيعها على المستفيدين وفق قائمات اسمية مضبوطة سلفًا من قبل المصالح الجهوية للشؤون الاجتماعية.وأوضحت أن البرنامج الاجتماعي لشهر رمضان لهذه السنة في ما يتعلق بتوزيع "قفة رمضان" سيتم على قسطين، حيث حُدّد عددها بـ2557 قفة تحتوي على طرود من المواد الغذائية الأساسية، وقد شملت قائمات المنتفعين كافة معتمديات الجهة في إطار الحرص على ضمان الشفافية في إسناد المساعدات وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجًا.ولفتت الى أن البرنامج يشمل أيضا تنظيم "موائد إفطار" يومية طيلة شهر رمضان بكلّ من معتمدتي الصمار وبني مهيرة، ينتفع بها نحو 130 شخصًا من غير المنتفعين بالطرود الغذائية، وذلك ضمن برنامج الأمن الاجتماعي الذي تشرف عليه المندوبية الجهوية للشؤون الاجتماعية، وتشمل هذه المبادرة توزيع وجبة إفطار ساخنة ووجبة السحور لمدة ثلاثين يومًا، بتمويل من وزارة الشؤون الاجتماعية وتنفيذ من قبل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.ويتضمّن البرنامج أيضًا تنظيم حفل ختان للأطفال بالمستشفى الجهوي بتطاوين، بالشراكة مع المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والمندوبية الجهوية للصحة، في إطار دعم العائلات المعوزة، وفق شفرودة التى بينت أنّ توزيع المساعدات سيتواصل طيلة شهر رمضان إلى جانب استمرار موائد الإفطار، مع برمجة مساعدات إضافية خلال عيد الفطر لفائدة العائلات المحتاجة.ويهدف هذا البرنامج التضامني إلى تعزيز الإحاطة الاجتماعية بالفئات محدودة الدخل، بما يعكس جهود مختلف الهياكل المتدخلة في دعم الفئات الهشّة وتحقيق الأمن الاجتماعي خلال المناسبات الدينية.