فائض الميزان الغذائي يتجاوز 424,9 مليون دينار مع موفى جانفي 2026

زيت الزيتون في الصدارة



تراجع واردات الحبوب والسكر



تراجع عجز الميزان التجاري العام



كشفت أحدث بياناتعن قفزة لافتة في، الذي تضاعف خلال الشهر الأول من سنةبأكثر من مرتين ليبلغ، مقابلخلال الفترة ذاتها من سنة، مدفوعًا بارتفاع قيمة صادراتوتراجع وارداتوسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات ارتفاعًا إلى، مقابلإلى موفى جانفي. كما نمتبنسبة، في حين تراجعتبنسبةواصلتألقه كمورد استراتيجي للعملة الصعبة، حيث ارتفعت قيمة صادراته بنسبةلتبلغ، مقابلخلال الفترة نفسها من سنةوباتت مبيعات زيت الزيتون تمثلمن إجمالي الصادرات الغذائية الوطنية، مقابلخلال نفس الفترة من السنة الماضية.أشار المرصد إلى أن ارتفاع الفائض يعود أساسًا إلى:* نمو صادرات زيت الزيتون بنسبة* تراجع قيمة واردات الحبوب بنسبة* انخفاض واردات السكر بنسبةوبلغت قيمةإلى موفى جانفينحو، ممثلةمن إجمالي الصادرات الوطنية.في المقابل، بلغت قيمةبعد تراجعها بنسبة، ومثلتمن إجمالي الواردات الوطنية.وسجلت واردات الحبوب قيمة، بانخفاض نسبتهمقارنة بسنة، ومثلتمن إجمالي الواردات الغذائية، مقابلخلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.وشملت هذه الواردات أساسًابقيمة، أي ما يعادلمن إجمالي واردات الحبوب.كما تراجع معدل أسعار توريد:بنسبةبنسبةفي المقابل، ارتفعت قيمة وارداتبنسبةلتبلغ، رغم تراجع معدل سعر توريدها بنسبةأما واردات، فقد تراجعت قيمتها بنسبة، رغم تسجيل ارتفاع في معدل سعر توريده بنسبةمقارنة بالسنة الماضية.شهدخلال جانفيتراجعًا بنسبةمقارنة بالفترة ذاتها من سنة، ليبلغمقابلويُعزى هذا التطور إلى ارتفاع قيمةبنسبة، مقابل زيادة فيبنسبةوبلغت قيمة المبادلات التجارية العامة:عند التصديرعند التوريد