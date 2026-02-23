Babnet   Latest update 22:14 Tunis

قبلي: جمعية شموع تواصل تنظيم سلسلة من السهرات الرمضانية عن بعد بمشاركة شعراء من داخل تونس وخارجها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699c7d05505e17.43226139_mfohnpjqglike.jpg>
Publié le Lundi 23 Février 2026 - 22:14
      
 تواصل  جمعية مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي المعروفة بجمعية شموع  تنظيم سلسلة من السهرات الرمضانية عن بعد بمشاركة شعراء من داخل تونس وخارجها  وفق ما أكده رئيس هذه الجمعية عز الدين بالطيب صباح اليوم لوات
وأوضح المصدر ذاته ان تنظيم هذه السهرات يتنزل في اطار اهداف جمعية شموع التي تأسست في 16 فيفري 2024   وخاصة منها   تشجيع الشعراء ومزيد التعريف بهم و بإنتاجاتهم   اثراءا للمدونة الشعرية العربية وحفاظا على التراث اللامادي   مشيرا الى انه قد تم برمجة 10 سهرات رمضانية عن بعد تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي أيام   الاحد الأربعاء  والجمعة من كل أسبوع  طيلة شهر رمضان
وأضاف عز الدين بالطيب   بان السهرة الأولى كانت قد انطلقت مساء الجمعة  بلقاء مع الشاعر محمد الوحيشي من معتمدية سوق  الاحد بولاية قبلي  الى جانب الشاعر كنيوة العربي من منطقة وادي سوف   الجزائرية  في حين كانت السهرة الثانية البارحة بمشاركة الشاعر علي الحرابي من منطقة نويل من ولاية قبلي والشاعر الأردني شوكت البطوش  وبحضور كل من  الباحث حسن مبارك والشاعر والباحث حمروني الحمروني

كما اكد بالطيب بان السهرات الرمضانية عن بعد ستتواصل بمشاركة عديد الشعراء من داخل تونس وخارجها على غرار الشاعر علي شوشان  من منطقة منزل بوزيان والشاعر محمد غزال الكثيري  من  منطقة المزونة بسيدي بوزيد والشاعر محمد بوكراع من منطقة الصمار بتطاوين  الى جانب  الشعراء محمد بن ضو والبشير عبد العظيم  والطاهر نبيخة  من ولاية قبلي مشيرا الى انه ستكون هناك مشاركات عربية لشعراء من موريطانيا ومصر والأردن والجزائر والكويت وليبيا وذلك بهدف مزيد التعريف بهؤولاء الشعراء  و الاطلاع على التراث الشفوي  العربي فضلا عن الالمام ببعض العادات والتقاليد لمختلف البلدان العربية خلال الشهر الكريم  
الاثنين 23 فيفري 2026 | 5 رمضان 1447
