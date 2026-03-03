القنصلية العامة بدبي والإمارات الشمالية تدعو أفراد الجالية إلى التسجيل القنصلي

دعت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بـدبي والإمارات الشمالية كافة أفراد الجالية التونسية غير الحاملين لبطاقات ترسيم قنصلي إلى المبادرة بالتسجيل، في إطار إحكام ربط الاتصال بجميع المواطنين التونسيين بدائرة الاعتماد، وتطبيقا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.وأوضحت القنصلية، في بلاغ صادر صباح اليوم الثلاثاء، أن عملية التسجيل تتم إمّا عبر التوجه مباشرة إلى مقرها، أو من خلال إرسال نسخ من جوازات السفر مرفقة بمعطيات الاتصال (رقم الهاتف، العنوان، والبريد الإلكتروني) إلى البريد الإلكتروني المخصص للغرضtunisiaconsulate@gmail.com.وأكدت القنصلية العامة أن طاقمها يعمل على مدارولمدةفي الأسبوع، لمتابعة تطورات الأوضاع واتخاذ الإجراءات الضرورية لفائدة أفراد الجالية، فضلا عن تأمين التواصل والرد على استفساراتهم.وجددت بالمناسبة دعوتها إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن السلطات الإماراتية، والاعتماد على المصادر الرسمية لاستقاء المعلومات.