إيران أطلقت صباحاً 3 صواريخ على مواقع للانفصاليين الأكراد في كردستان العراق

أطلقت إيران ثلاث ضربات صاروخية صباح اليوم استهدفت مواقع للانفصاليين الأكراد في محافظة السليمانية شرقي كردستان العراق، حسبما أفادت وكالة "إسنا".ووفقاً للوكالة، سُمع دوي انفجارات قوية في القواعد التي تعرضت للهجمات.وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أفادت بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بدأت سراً بإرسال أسلحة خفيفة للتشكيلات الكردية الإيرانية لزعزعة استقرار إيران، حتى قبل بدء العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية الحالية ضدها.كما أكد مصدر الصحيفة أن الجانب الأمريكي زود هذه الجماعات بالأسلحة أملاً في "تشتيت انتباه القيادة الإيرانية وإثارة أزمة أمنية".