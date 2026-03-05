Babnet   Latest update 14:55 Tunis

ندوة علمية بعنوان " الذكاء الاصطناعي في تونس... أي جاهزية لمواجهة التحولات الرقمية " يوم 14 مارس 2026 بتونس العاصمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a9388bcc8c14.69109249_fenikpglojmhq.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Mars 2026 - 13:41 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تنظم جمعية صناع الأمل بالتعاون مع المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات بتونس، ندوة علمية بعنوان "الذكاء الاصطناعي في تونس ...أي جاهزية لمواجهة التحولات الرقمية " وذلك يوم السبت 14 مارس الجاري، بمقر المركز بتونس العاصمة

وتندرج هذه الندوة ضمن الاهتمام المتزايد بمستقبل التكنولوجيا الرقمية وانعكاساتها على المجتمع والمؤسسات في تونس


ويعد هذا اللقاء الذي يشارك فيه ثلة من الخبراء والباحثين في فلسفة الذكاء وعلاقة الانسان بالمدار المعلوماتي وفي استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والمعلومات وفي الصحافة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال
مناسبة هامة لاثراء النقاش وفهم التحولات الرقمية واستشراف مستقبلها


وتهدف هذه الندوة العلمية الى تقديم رؤية شاملة حول الفرص والتحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي على مختلف القطاعات

جمعية صناع الأمل هي جمعية تونسية تأسست سنة 2020 وتعمل على تعزيز ثقافة الحوار والديمقراطية داخل المجتمع التونسي وتشجيع المشاركة المدنية وتعزيزثقافة الاختلاف والتنوع داخل المجتمع الواحد.كما تهدف الى خلق بيئة ملائمة لتبادل الأفكار والنقاش البناء والتعاون بين مختلف الفاعلين في المجتمع تعزيزا للتنمية المستدامة
Babnet

