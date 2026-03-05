الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مقاتلة أمريكية والقيادة المركزية تنفي
أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، الخميس، إسقاط طائرة مقاتلة أمريكية من طراز F-15E، في حين نفت القيادة الوسطى الأمريكية صحة هذه المعلومات، مؤكدة أن التقارير المتداولة حول الحادثة غير دقيقة.
رواية الحرس الثوريوأوضح الحرس الثوري في بيان أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري تمكنت فجر الأربعاء من استهداف مقاتلة هجومية أمريكية متعددة المهام من طراز “F-15E سترايك إيغل”.
وأضاف البيان أن حطام الطائرة سقط قرب الحدود الجنوبية الغربية لإيران، مشيرا إلى أن العملية تمت باستخدام أنظمة دفاع جوي حديثة.
تقارير أولية حول الحادثوكان موقع OSINTdefender قد نقل في وقت سابق عن مصادر عدة أن مقاتلة أمريكية من نوع F-15E فقدت فوق جنوب غرب إيران الأربعاء، إما بسبب عطل فني أو نتيجة عمل الدفاعات الجوية الإيرانية.
ووفق نفس المصادر، تمكن الطياران من القفز بالمظلة قبل سقوط الطائرة، حيث تم إنقاذهما خلال نحو ساعة بواسطة وحدات البحث والإنقاذ القتالي الأمريكية والإسرائيلية المتمركزة في العراق.
وأضافت التقارير أن الطيارين أصيبا بجروح طفيفة وتم نقلهما إلى قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن لتلقي العلاج.
نفي أمريكيفي المقابل، أكدت القيادة الوسطى الأمريكية (CENTCOM) عبر بيان نشرته على منصة "إكس" أن الأنباء المتداولة بشأن تحطم طائرة أمريكية من طراز F-15E داخل إيران غير صحيحة، ووصفتها بأنها مجرد شائعات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.
حذف التقرير الأوليوفي تطور لاحق، أعلن موقع OSINTdefender أنه حذف منشوره السابق المتعلق بالحادث، موضحا أنه لا يزال يثق في مصادره، لكنه أشار إلى أن القيادة الوسطى الأمريكية نفت الواقعة بشكل رسمي وعلني.
We have made the decision to delete reports made last night regarding the crash of a USAF F-15E Strike Eagle in Iran and the successful evacuation of the crewmembers by U.S. and Israeli Combat Search and Rescue (CSAR). Defender Media maintains confidence in its sources, however,… pic.twitter.com/E1IYxcAwXs— OSINTdefender (@sentdefender) March 5, 2026
