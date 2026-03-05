الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مقاتلة أمريكية والقيادة المركزية تنفي

رواية الحرس الثوري





تقارير أولية حول الحادث



We have made the decision to delete reports made last night regarding the crash of a USAF F-15E Strike Eagle in Iran and the successful evacuation of the crewmembers by U.S. and Israeli Combat Search and Rescue (CSAR). Defender Media maintains confidence in its sources, however,… pic.twitter.com/E1IYxcAwXs — OSINTdefender (@sentdefender) March 5, 2026

نفي أمريكي



حذف التقرير الأولي



أعلنت، الخميس، إسقاط، في حين نفتصحة هذه المعلومات، مؤكدة أن التقارير المتداولة حول الحادثة غير دقيقة.وأوضح الحرس الثوري في بيان أنتمكنت فجر الأربعاء منوأضاف البيان أن، مشيرا إلى أن العملية تمت باستخداموكان موقعقد نقل في وقت سابق عن مصادر عدة أنفقدت فوقالأربعاء، إما بسببأو نتيجةووفق نفس المصادر، تمكنقبل سقوط الطائرة، حيث تمبواسطةوأضافت التقارير أن الطيارينوتم نقلهما إلىلتلقي العلاج.في المقابل، أكدتعبر بيان نشرته على منصةأن، ووصفتها بأنهاوفي تطور لاحق، أعلن موقعأنهالمتعلق بالحادث، موضحا أنه، لكنه أشار إلى أن