مدنين: افطار جماعي بالمعهد النموذجي لفائدة التلاميذ المقيمين بثلاث مؤسسات تربوية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65f83ce18a2883.83018526_gmnfhoiepkqjl.jpg>
Photo archives
Publié le Jeudi 05 Mars 2026
      
احتضن المعهد النموذجي بمدنين، امس الاربعاء، وجبة افطار جماعي لحوالي 300 تلميذ من المقيمين بالمعهد النموذجي ومعهد مدنين والمدرسة الاعدادية النموذجية، وذلك في مبادرة دأب على تنظيمها ليلة في كل شهر رمضان، الهلال الاحمر التونسي بمدنين بالتعاون مع مصالح المندوبية الجهوية للتربية، من اجل مشاركة التلاميذ اجواء ليلة النصف من رمضان بما تخللها من فقرات موسيقية وتنشيط وادخال الدفء العائلي بينهم، وفق المندوب الجهوي للتربية توفيق بن محمود.

واضاف بن محمود فى تصريح لصحفية "وات" ان هذه المبادرة تتنزل في اطار تنشيط الحياة المدرسية للتلاميذ المقيمين وفق برنامج رمضاني خصوصي تم ضبطه مسبقا يشمل مختلف المعاهد التي تحتضن مبيتات مدرسية في فرصة للاقتراب من التلميذ وخلق اجواء عائلية.


من جهته، اعتبر رئيس الهيئة الجهوية للهلال الاحمر التونسي بمدنين منير كسيكسي ان هذا الافطار الجماعي ياتي ضمن المبادرات التضامنية للهلال الاحمر وفي اطار عمله الانساني الذي يتجسد بالخصوص في شهر رمضان متخذا عدة اشكال منها توزيع مساعدات "قفة رمضان" على اكثر من الف عائلة وتوزيع وجبات محمولة بالطريق السيارة على المسافرين الى جانب مبادرات مختلفة لفروع الهيئة بمعتمديات ولاية مدنين.
الخميس 05 مارس 2026 | 15 رمضان 1447
