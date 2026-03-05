أكسيوس: ترامب بحث مع بارزاني وطالباني إمكانية هجوم بري كردي ضد إيران
كشف موقع "أكسيوس" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً، يوم الأحد، مع القادة الأكراد في العراق مسعود بارزاني وبافل طالباني، بحث خلاله إمكانية شن هجوم بري كردي ضد إيران في ظل التصعيد العسكري الجاري في المنطقة.
وبحسب مصادر أمريكية وإسرائيلية نقل عنها الموقع، فإن مسلحين من فصائل كردية إيرانية معارضة يستعدون لشن هجوم بري في شمال غرب إيران، بالتزامن مع الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية المتواصلة ضد طهران.
تحفظ كردي على المشاركة في الهجوموأوضح مسؤول أمريكي أن الاتصال الهاتفي بين ترامب والقادة الأكراد كان إيجابياً، إلا أن بارزاني وطالباني أبديا تحفظات بشأن الانخراط في أي عملية غزو بري للأراضي الإيرانية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن ترامب تحدث أيضاً بشكل منفصل مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني مصطفى هجري.
تحركات لفصائل كردية معارضةوقبل ستة أيام من اندلاع الحرب، أعلنت خمس فصائل كردية إيرانية معارضة في العراق تشكيل تحالف باسم "ائتلاف القوى السياسية لكردستان إيران" بهدف مواجهة النظام الإيراني.
وتضم هذه الفصائل آلاف المقاتلين المنتشرين على طول الحدود، كما قامت مؤخراً بإرسال مئات المسلحين من معسكراتها في العراق إلى داخل الأراضي الإيرانية استعداداً لأي هجوم محتمل.
دعم استخباراتي أمريكي وإسرائيليونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الميليشيات الكردية الإيرانية تحظى بدعم من جهاز الموساد الإسرائيلي ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA).
ووفقاً لمسؤول أمريكي، فإن الهدف من هذه الخطة يتمثل في السيطرة على منطقة داخل كردستان الإيرانية بما قد يشكل تحدياً للنظام الإيراني ويحفّز اندلاع انتفاضة أوسع داخل البلاد.
كما كشف مسؤول أمريكي أن فكرة دعم الفصائل الكردية وتنفيذ هجوم بري من العراق نحو إيران طرحت في البداية من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجهاز الموساد، قبل أن تنضم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى هذه المبادرة لاحقاً.
وأضاف المصدر أن الجانب الإسرائيلي وعد الفصائل الكردية بدعم سياسي لإقامة منطقة كردية ذات حكم ذاتي في إيران في حال سقوط النظام الحالي.
