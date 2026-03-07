الإدارة العامة للحرس الوطني تستحضر تضحيات شهداء الوطن بمناسبة الذكرى العاشرة لملحمة بن قردان

استحضرت الإدارة العامة للحرس الوطني، بمناسبة إحياء الذكرى العاشرة لملحمة بن قردان (ولاية مدنين)، اليوم السبت، بكل فخر وإجلال، تضحيات شهداء الوطن من مختلف الأسلاك الأمنية والعسكرية، الذين سطّروا بدمائهم الزكية أروع صفحات البطولة والفداء في مواجهة العناصر الإرهابية دفاعًا عن سيادة الوطن وأمنه واستقراره.واعتبرت، في بيان أصدرته بالمناسبة، أن هذه الذكرى تعتبر محطة وطنية متجددة لتكريم أرواح الشهداء الأبرار، واستحضار ما أبداه أبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية، إلى جانب أهالي مدينة بن قردان، من شجاعة ووحدة وتلاحم في الذود عن تراب تونس.واستشهد في معركة بن قردان، التي جرت يوم 7 مارس 2016 بين القوات الأمنية والعسكرية ومجموعات إرهابية، سبعة إطارات أمنية من سلك الحرس الوطني وهم: العقيد بولعراس رداوي والنقيب المتقاعد عبد الكريم الجريء والنقيب عبد السلام السعفي والنقيب عماد مصاورة والملازم أول سفيان حمد والملازم أول محمد عفيف والملازم أول مهدي شملالي.