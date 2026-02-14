وزير الشؤون الدّينية يشارك في المؤتمر الافريقي لتعزيز السلم بموريتانيا

شارك وزير الشؤون الدّينية أحمد البوهالي، خلال زيارة عمل أداها إلى الجمهورية الإسلاميّة الموريتانية، في الملتقى السنوي السّادس للمؤتمر الافريقي لتعزيز السّلم المنعقد أيام 11و12و13 فيفري 2026، والّذي يلتئم تحت رعاية الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.ويهدف هذا المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار "إفريقيا وصناعة الأمل: لا يأس من رحمة الله" ، برئاسة الشيخ العلامة عبد الله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم، إلى بلورة رؤية عملية لاستعادة السلم في القارة الافريقية عبر مقاربات تستند إلى مرجعيات علمية وتربوية، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمؤسّسات الدّينية والمدنية، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الدينية.وقد افتتح هذا الملتقى السنوي الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد انجاي.وكانت هذه الزّيارة مناسبة التقى فيها وزير الشؤون الدّينية بنظيره الموريتاني وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي يوم 10 فيفري 2026 بمكتبه بنواكشوط.وتناول اللّقاء الذي حضره الأمين العام للوزارة ، وعدد من الإطارات السامية بها، أوجه التعاون في الشأن الدّيني بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره.كما كان لوزير الشؤون الدّينية العديد من اللقاءات مع نظرائه من البلدان الإسلامية المشاركين في الملتقى وأيضا بعض الشخصيات الدّينية الكبرى .