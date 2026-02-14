Babnet   Latest update 15:25 Tunis

غدا الاحد..تظاهرة يوم الطفل الذكي بفرع بمدينة العلوم بتطاوين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6793d80b880af8.32615575_meijqfohgklnp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 14 Février 2026 - 14:04 قراءة: 0 د, 34 ث
      
ينظم فرع مدينة العلوم بتطاوين بالشراكة مع نادي حاليمون بالمعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين، يوم غد الأحد 15 فيفري الجاري، الدورة الخامسة لتظاهرة يوم الطفل الذكي

وتندرج هذه التظاهرة في اطار التزام فرع مدينة العلوم بدوره التربوي العلمي وسعيه المتواصل الى دعم الناشئة ومرافقتهم في تنمية قدراتهم الذهنية والعلمية


وتهدف هذه التظاهرة الى تنمية القدرات الذهنية والفكرية والابداعية لدى الاطفال اضافة الى تطوير التفكير المنطقي وتحفيز الفضول العلمية وتعزيز مهارات حل المشكلات وبناء الثقة بالنفس لدى الطفل


ويتضمن البرنامج ورشات علمية وتكنولوجية وورشات في الفنون الابداعية ومسابقات وألعاب تعليمية يؤمنها مجموعة من المؤطرين من خلال اعتماد مقاربات تربوية حديثة تراعي خصوصيات الطفل وتعمل على ترسيخ مبدأ التعلم بالممارسة والاكتشاف في بيئية تعليمية محفزة وآمنة
السبت 14 فيفري 2026 | 26 شعبان 1447
