غدا الاحد..تظاهرة يوم الطفل الذكي بفرع بمدينة العلوم بتطاوين

ينظم فرع مدينة العلوم بتطاوين بالشراكة مع نادي حاليمون بالمعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين، يوم غد الأحد 15 فيفري الجاري، الدورة الخامسة لتظاهرة يوم الطفل الذكيوتندرج هذه التظاهرة في اطار التزام فرع مدينة العلوم بدوره التربوي العلمي وسعيه المتواصل الى دعم الناشئة ومرافقتهم في تنمية قدراتهم الذهنية والعلميةوتهدف هذه التظاهرة الى تنمية القدرات الذهنية والفكرية والابداعية لدى الاطفال اضافة الى تطوير التفكير المنطقي وتحفيز الفضول العلمية وتعزيز مهارات حل المشكلات وبناء الثقة بالنفس لدى الطفلويتضمن البرنامج ورشات علمية وتكنولوجية وورشات في الفنون الابداعية ومسابقات وألعاب تعليمية يؤمنها مجموعة من المؤطرين من خلال اعتماد مقاربات تربوية حديثة تراعي خصوصيات الطفل وتعمل على ترسيخ مبدأ التعلم بالممارسة والاكتشاف في بيئية تعليمية محفزة وآمنة