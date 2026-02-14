Babnet   Latest update 16:14 Tunis

أبرز الأحداث السياسية في تونس خلال الأسبوع (07 – 14 فيفري 2026)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67fa8ae0202799.17819271_ihfnejplkmqgo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 14 Février 2026 - 15:25 قراءة: 2 د, 38 ث
      
في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي تمّت متابعتها وتغطيتها خلال الأسبوع الممتد من 7 إلى 14 فيفري 2026، مرتبة زمنيا:

7 فيفري

* جمعية القضاة التونسيين تنظم ندوة علمية بالحمامات حول المجلس الأعلى للقضاء على هامش مؤتمرها الانتخابي الخامس عشر.
* اجتماع المجلس المركزي لحركة تونس إلى الأمام تحت شعار «دم الشهداء تجذير للمسار الثوري».
* يوم إعلامي مشترك بين مؤسسة فداء ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد لفائدة المنتفعين ببرنامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.


8 فيفري

* الجامعة الوطنية للبلديات التونسية تنظم ورشة حول «أسس ومهارات الاتصال المؤسسي بالبلديات».
* وفد تونسي يشارك في يوم إعلامي بمدينة كتانيا الإيطالية في إطار برنامج التعاون عبر الحدود تونس–إيطاليا للفترة 2021/2027.
* إحياء الذكرى 68 لأحداث ساقية سيدي يوسف بحضور رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري والوزير الأول الجزائري.
* رئيسة الحكومة تؤكد بالمناسبة أن إحياء هذه الذكرى يجسد صفحة من التاريخ النضالي المشترك بين تونس والجزائر.

9 فيفري

* المرصد الوطني لسلامة المرور يوصي مستعملي الطريق بالحذر في المناطق المعنية بالأمطار الغزيرة.
* الإعلان عن التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي المنتخب لجمعية القضاة التونسيين.
* تأجيل النظر في قضية منسق حزب القطب رياض بن فضل إلى 26 فيفري الجاري.
* لجان برلمانية تنظر في برامج عملها للدورة العادية الرابعة.
* وزير الخارجية محمد علي النفطي يلتقي عددا من المسؤولين على هامش مشاركته في اجتماعات الاتحاد الإفريقي.
* التعاون العسكري التونسي المصري محور لقاء بين وزيري دفاع البلدين واختتام أشغال اللجنة العسكرية المشتركة في دورتها الثامنة عشرة.

10 فيفري

* رئيس الجمهورية قيس سعيّد يلتقي رئيسة الحكومة ويؤكد ضرورة تجديد القائمين على تنفيذ النصوص ومقاومة «التضخم التشريعي والمؤسساتي».
* البرلمان يعلن عقد جلسة عامة للنظر في عدد من مشاريع القوانين.
* وزارة الخارجية تنعى السفير الأسبق المنذر مامي.
* جمعية القضاة تطالب بالتسريع في تركيز المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.

11 فيفري

* حركة تونس إلى الأمام تتقدم بمقترحات في ختام اجتماع مجلسها المركزي.
* حجز قضية عبير موسي إلى 18 فيفري الجاري للتصريح بالحكم.
* لجنة إسناد بطاقة الصحفي المحترف تنبه إلى إصدار بطاقات غير قانونية.
* مرصد سلامة المرور يقدم نصائح إثر توقعات بهبوب رياح قوية وأمطار رعدية.

12 فيفري

* رئيس الجمهورية يشدد خلال لقاء بوزير الداخلية ووزير التربية على ضرورة حماية التلاميذ من آفة المخدرات.
* الرائد الرسمي يعلن إنهاء مهام سامي بن جنات على رأس المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية.
* تونس تدين خلال اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية الإجراءات الاستعمارية للكيان الصهيوني المحتل.
* بلدية تونس تحدث خلية أزمة لمجابهة التقلبات الجوية.
* الإعلان عن تركيبة اللجان القارة بمجلس نواب الشعب.
* تأجيل قضية أحمد صواب إلى 23 فيفري الجاري مع رفض مطلب الإفراج.

13 فيفري

* ندوة علمية للإذاعة التونسية حول «الذكاء الاصطناعي من البحث الأكاديمي إلى الممارسة المهنية».
* عميد المحامين يدعو وزارة العدل إلى فتح حوار جدي مع الهياكل المهنية.
* المحكمة الإدارية تؤمّن أول جلسة مرافعة رقمية نموذجية بقابس.
* وزيرة العدل تدشن المحكمة الابتدائية بجربة.
* لجنة التشريع العام تعقد جلسة استماع حول مقترح تنقيح المجلة الجزائية بخصوص تشديد العقوبات على مرتكبي «البراكاجات» ومقترح تنقيح قانون الملكية الأدبية والفنية.
* وزير الشؤون الخارجية يواصل مشاركته في اجتماعات الاتحاد الإفريقي والقمة الإفريقية الإيطالية بأديس أبابا.
* وزير الشؤون الدينية يشارك في الملتقى السنوي السادس للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم بموريتانيا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323653

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 14 فيفري 2026 | 26 شعبان 1447
قرة العنز
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:27
18:00
15:33
12:40
07:09
05:42
قرة العنز
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
7.72 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-11
13°-11
17°-12
16°-12
20°-9
  • Avoirs en devises 25343,5
  • (13/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38490 DT
  • (13/02)
  • 1 $ = 2,85737 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/02)     1382,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/02)   27388 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:14 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>