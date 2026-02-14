أبرز الأحداث السياسية في تونس خلال الأسبوع (07 – 14 فيفري 2026)

7 فيفري





في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي تمّت متابعتها وتغطيتها خلال الأسبوع الممتد من 7 إلى 14 فيفري 2026، مرتبة زمنيا:* جمعية القضاة التونسيين تنظم ندوة علمية بالحمامات حول المجلس الأعلى للقضاء على هامش مؤتمرها الانتخابي الخامس عشر.* اجتماع المجلس المركزي لحركة تونس إلى الأمام تحت شعار «دم الشهداء تجذير للمسار الثوري».* يوم إعلامي مشترك بين مؤسسة فداء ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد لفائدة المنتفعين ببرنامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.* الجامعة الوطنية للبلديات التونسية تنظم ورشة حول «أسس ومهارات الاتصال المؤسسي بالبلديات».* وفد تونسي يشارك في يوم إعلامي بمدينة كتانيا الإيطالية في إطار برنامج التعاون عبر الحدود تونس–إيطاليا للفترة 2021/2027.* إحياء الذكرى 68 لأحداث ساقية سيدي يوسف بحضور رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري والوزير الأول الجزائري.* رئيسة الحكومة تؤكد بالمناسبة أن إحياء هذه الذكرى يجسد صفحة من التاريخ النضالي المشترك بين تونس والجزائر.* المرصد الوطني لسلامة المرور يوصي مستعملي الطريق بالحذر في المناطق المعنية بالأمطار الغزيرة.* الإعلان عن التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي المنتخب لجمعية القضاة التونسيين.* تأجيل النظر في قضية منسق حزب القطب رياض بن فضل إلى 26 فيفري الجاري.* لجان برلمانية تنظر في برامج عملها للدورة العادية الرابعة.* وزير الخارجية محمد علي النفطي يلتقي عددا من المسؤولين على هامش مشاركته في اجتماعات الاتحاد الإفريقي.* التعاون العسكري التونسي المصري محور لقاء بين وزيري دفاع البلدين واختتام أشغال اللجنة العسكرية المشتركة في دورتها الثامنة عشرة.* رئيس الجمهورية قيس سعيّد يلتقي رئيسة الحكومة ويؤكد ضرورة تجديد القائمين على تنفيذ النصوص ومقاومة «التضخم التشريعي والمؤسساتي».* البرلمان يعلن عقد جلسة عامة للنظر في عدد من مشاريع القوانين.* وزارة الخارجية تنعى السفير الأسبق المنذر مامي.* جمعية القضاة تطالب بالتسريع في تركيز المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.* حركة تونس إلى الأمام تتقدم بمقترحات في ختام اجتماع مجلسها المركزي.* حجز قضية عبير موسي إلى 18 فيفري الجاري للتصريح بالحكم.* لجنة إسناد بطاقة الصحفي المحترف تنبه إلى إصدار بطاقات غير قانونية.* مرصد سلامة المرور يقدم نصائح إثر توقعات بهبوب رياح قوية وأمطار رعدية.* رئيس الجمهورية يشدد خلال لقاء بوزير الداخلية ووزير التربية على ضرورة حماية التلاميذ من آفة المخدرات.* الرائد الرسمي يعلن إنهاء مهام سامي بن جنات على رأس المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية.* تونس تدين خلال اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية الإجراءات الاستعمارية للكيان الصهيوني المحتل.* بلدية تونس تحدث خلية أزمة لمجابهة التقلبات الجوية.* الإعلان عن تركيبة اللجان القارة بمجلس نواب الشعب.* تأجيل قضية أحمد صواب إلى 23 فيفري الجاري مع رفض مطلب الإفراج.* ندوة علمية للإذاعة التونسية حول «الذكاء الاصطناعي من البحث الأكاديمي إلى الممارسة المهنية».* عميد المحامين يدعو وزارة العدل إلى فتح حوار جدي مع الهياكل المهنية.* المحكمة الإدارية تؤمّن أول جلسة مرافعة رقمية نموذجية بقابس.* وزيرة العدل تدشن المحكمة الابتدائية بجربة.* لجنة التشريع العام تعقد جلسة استماع حول مقترح تنقيح المجلة الجزائية بخصوص تشديد العقوبات على مرتكبي «البراكاجات» ومقترح تنقيح قانون الملكية الأدبية والفنية.* وزير الشؤون الخارجية يواصل مشاركته في اجتماعات الاتحاد الإفريقي والقمة الإفريقية الإيطالية بأديس أبابا.* وزير الشؤون الدينية يشارك في الملتقى السنوي السادس للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم بموريتانيا.