أبرز الأحداث السياسية في تونس خلال الأسبوع (07 – 14 فيفري 2026)
في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي تمّت متابعتها وتغطيتها خلال الأسبوع الممتد من 7 إلى 14 فيفري 2026، مرتبة زمنيا:
7 فيفري* جمعية القضاة التونسيين تنظم ندوة علمية بالحمامات حول المجلس الأعلى للقضاء على هامش مؤتمرها الانتخابي الخامس عشر.
* اجتماع المجلس المركزي لحركة تونس إلى الأمام تحت شعار «دم الشهداء تجذير للمسار الثوري».
* يوم إعلامي مشترك بين مؤسسة فداء ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد لفائدة المنتفعين ببرنامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
8 فيفري* الجامعة الوطنية للبلديات التونسية تنظم ورشة حول «أسس ومهارات الاتصال المؤسسي بالبلديات».
* وفد تونسي يشارك في يوم إعلامي بمدينة كتانيا الإيطالية في إطار برنامج التعاون عبر الحدود تونس–إيطاليا للفترة 2021/2027.
* إحياء الذكرى 68 لأحداث ساقية سيدي يوسف بحضور رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري والوزير الأول الجزائري.
* رئيسة الحكومة تؤكد بالمناسبة أن إحياء هذه الذكرى يجسد صفحة من التاريخ النضالي المشترك بين تونس والجزائر.
9 فيفري* المرصد الوطني لسلامة المرور يوصي مستعملي الطريق بالحذر في المناطق المعنية بالأمطار الغزيرة.
* الإعلان عن التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي المنتخب لجمعية القضاة التونسيين.
* تأجيل النظر في قضية منسق حزب القطب رياض بن فضل إلى 26 فيفري الجاري.
* لجان برلمانية تنظر في برامج عملها للدورة العادية الرابعة.
* وزير الخارجية محمد علي النفطي يلتقي عددا من المسؤولين على هامش مشاركته في اجتماعات الاتحاد الإفريقي.
* التعاون العسكري التونسي المصري محور لقاء بين وزيري دفاع البلدين واختتام أشغال اللجنة العسكرية المشتركة في دورتها الثامنة عشرة.
10 فيفري* رئيس الجمهورية قيس سعيّد يلتقي رئيسة الحكومة ويؤكد ضرورة تجديد القائمين على تنفيذ النصوص ومقاومة «التضخم التشريعي والمؤسساتي».
* البرلمان يعلن عقد جلسة عامة للنظر في عدد من مشاريع القوانين.
* وزارة الخارجية تنعى السفير الأسبق المنذر مامي.
* جمعية القضاة تطالب بالتسريع في تركيز المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.
11 فيفري* حركة تونس إلى الأمام تتقدم بمقترحات في ختام اجتماع مجلسها المركزي.
* حجز قضية عبير موسي إلى 18 فيفري الجاري للتصريح بالحكم.
* لجنة إسناد بطاقة الصحفي المحترف تنبه إلى إصدار بطاقات غير قانونية.
* مرصد سلامة المرور يقدم نصائح إثر توقعات بهبوب رياح قوية وأمطار رعدية.
12 فيفري* رئيس الجمهورية يشدد خلال لقاء بوزير الداخلية ووزير التربية على ضرورة حماية التلاميذ من آفة المخدرات.
* الرائد الرسمي يعلن إنهاء مهام سامي بن جنات على رأس المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية.
* تونس تدين خلال اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية الإجراءات الاستعمارية للكيان الصهيوني المحتل.
* بلدية تونس تحدث خلية أزمة لمجابهة التقلبات الجوية.
* الإعلان عن تركيبة اللجان القارة بمجلس نواب الشعب.
* تأجيل قضية أحمد صواب إلى 23 فيفري الجاري مع رفض مطلب الإفراج.
13 فيفري* ندوة علمية للإذاعة التونسية حول «الذكاء الاصطناعي من البحث الأكاديمي إلى الممارسة المهنية».
* عميد المحامين يدعو وزارة العدل إلى فتح حوار جدي مع الهياكل المهنية.
* المحكمة الإدارية تؤمّن أول جلسة مرافعة رقمية نموذجية بقابس.
* وزيرة العدل تدشن المحكمة الابتدائية بجربة.
* لجنة التشريع العام تعقد جلسة استماع حول مقترح تنقيح المجلة الجزائية بخصوص تشديد العقوبات على مرتكبي «البراكاجات» ومقترح تنقيح قانون الملكية الأدبية والفنية.
* وزير الشؤون الخارجية يواصل مشاركته في اجتماعات الاتحاد الإفريقي والقمة الإفريقية الإيطالية بأديس أبابا.
* وزير الشؤون الدينية يشارك في الملتقى السنوي السادس للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم بموريتانيا.
7 فيفري* جمعية القضاة التونسيين تنظم ندوة علمية بالحمامات حول المجلس الأعلى للقضاء على هامش مؤتمرها الانتخابي الخامس عشر.
* اجتماع المجلس المركزي لحركة تونس إلى الأمام تحت شعار «دم الشهداء تجذير للمسار الثوري».
* يوم إعلامي مشترك بين مؤسسة فداء ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد لفائدة المنتفعين ببرنامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
8 فيفري* الجامعة الوطنية للبلديات التونسية تنظم ورشة حول «أسس ومهارات الاتصال المؤسسي بالبلديات».
* وفد تونسي يشارك في يوم إعلامي بمدينة كتانيا الإيطالية في إطار برنامج التعاون عبر الحدود تونس–إيطاليا للفترة 2021/2027.
* إحياء الذكرى 68 لأحداث ساقية سيدي يوسف بحضور رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري والوزير الأول الجزائري.
* رئيسة الحكومة تؤكد بالمناسبة أن إحياء هذه الذكرى يجسد صفحة من التاريخ النضالي المشترك بين تونس والجزائر.
9 فيفري* المرصد الوطني لسلامة المرور يوصي مستعملي الطريق بالحذر في المناطق المعنية بالأمطار الغزيرة.
* الإعلان عن التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي المنتخب لجمعية القضاة التونسيين.
* تأجيل النظر في قضية منسق حزب القطب رياض بن فضل إلى 26 فيفري الجاري.
* لجان برلمانية تنظر في برامج عملها للدورة العادية الرابعة.
* وزير الخارجية محمد علي النفطي يلتقي عددا من المسؤولين على هامش مشاركته في اجتماعات الاتحاد الإفريقي.
* التعاون العسكري التونسي المصري محور لقاء بين وزيري دفاع البلدين واختتام أشغال اللجنة العسكرية المشتركة في دورتها الثامنة عشرة.
10 فيفري* رئيس الجمهورية قيس سعيّد يلتقي رئيسة الحكومة ويؤكد ضرورة تجديد القائمين على تنفيذ النصوص ومقاومة «التضخم التشريعي والمؤسساتي».
* البرلمان يعلن عقد جلسة عامة للنظر في عدد من مشاريع القوانين.
* وزارة الخارجية تنعى السفير الأسبق المنذر مامي.
* جمعية القضاة تطالب بالتسريع في تركيز المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.
11 فيفري* حركة تونس إلى الأمام تتقدم بمقترحات في ختام اجتماع مجلسها المركزي.
* حجز قضية عبير موسي إلى 18 فيفري الجاري للتصريح بالحكم.
* لجنة إسناد بطاقة الصحفي المحترف تنبه إلى إصدار بطاقات غير قانونية.
* مرصد سلامة المرور يقدم نصائح إثر توقعات بهبوب رياح قوية وأمطار رعدية.
12 فيفري* رئيس الجمهورية يشدد خلال لقاء بوزير الداخلية ووزير التربية على ضرورة حماية التلاميذ من آفة المخدرات.
* الرائد الرسمي يعلن إنهاء مهام سامي بن جنات على رأس المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية.
* تونس تدين خلال اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية الإجراءات الاستعمارية للكيان الصهيوني المحتل.
* بلدية تونس تحدث خلية أزمة لمجابهة التقلبات الجوية.
* الإعلان عن تركيبة اللجان القارة بمجلس نواب الشعب.
* تأجيل قضية أحمد صواب إلى 23 فيفري الجاري مع رفض مطلب الإفراج.
13 فيفري* ندوة علمية للإذاعة التونسية حول «الذكاء الاصطناعي من البحث الأكاديمي إلى الممارسة المهنية».
* عميد المحامين يدعو وزارة العدل إلى فتح حوار جدي مع الهياكل المهنية.
* المحكمة الإدارية تؤمّن أول جلسة مرافعة رقمية نموذجية بقابس.
* وزيرة العدل تدشن المحكمة الابتدائية بجربة.
* لجنة التشريع العام تعقد جلسة استماع حول مقترح تنقيح المجلة الجزائية بخصوص تشديد العقوبات على مرتكبي «البراكاجات» ومقترح تنقيح قانون الملكية الأدبية والفنية.
* وزير الشؤون الخارجية يواصل مشاركته في اجتماعات الاتحاد الإفريقي والقمة الإفريقية الإيطالية بأديس أبابا.
* وزير الشؤون الدينية يشارك في الملتقى السنوي السادس للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم بموريتانيا.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323653