العثور على ممرضة تونسية متفحمة بليبيا والمرصد يطالب بكشف الحقيقة

أعلن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، عن العثور على جثة ممرضة تونسية أصيلة ولاية قفصة متفحمة بمقر سكناها في منطقة جنزور شمال العاصمة الليبية طرابلس.وأوضح أن الضحية كانت تقيم وتعمل في ليبيا، مشيرًا إلى أنه تم إيقاف زميلتها في العمل إلى جانب شخص ليبي، فيما ما تزال الأبحاث جارية لكشف ملابسات الحادثة.وأكد رئيس المرصد أن الهيئة تتابع أطوار القضية، مطالبة السلطات التونسية والليبية بكشف الحقيقة كاملة وتوضيح ظروف الوفاة.