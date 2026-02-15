غازي العيادي ينضم الى نادي ابو سليم الليبي

أعلن نادي ابو سليم الليبي الناشط في بطولة الدرجة الممتازة لكرة القدم عن تعزيز صفوفه بمتوسط الميدان الدفاعي التونسي غازي العيادي.وهي التجربة الثانية للعيادي (29 سنة) في البطولة الليبية بعد تقمصه سابقا ألوان اتحاد طرابلس.وسبق لغازي العيادي ان لعب في الرابطة المحترفة الاولى مع النادي الافريقي والملعب التونسي، فضلا عن تجربة في البطولة السعودية مع ناديي ضمك والكوكب.ويحتل نادي ابو سليم، الذي يشرف على تدريبه التونسي سمير شمام ويضم في صفوفه الثنائي التونسي مالك شويخ وفهمي قاسم، المركز العاشر في البطولة (المجموعة الاولى) برصيد 6 نقاط.ويتأهل اصحاب المراكز الثلاثة الاولى من المجموعات الاربع الى مرحلة التتويج.ر - طارق