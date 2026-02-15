سيدي بوزيد: تأكيد انتظام التزويد بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان
أكد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد سفيان زيد أن نسق التزويد بالمواد الأساسية والحساسة خلال شهر رمضان سيكون منتظما ويلبي حاجيات المستهلك، خاصة في ما يتعلق بمنتوجات الفلاحة والصيد البحري، مشيرا إلى أن الظرف المناخي الحالي يساعد على توفر عديد المنتوجات.
وأوضح أن الإدارة الجهوية أنهت استعداداتها للشهر الكريم من حيث تأمين التزود بالمواد الغذائية والخضر والغلال واللحوم، إلى جانب ضبط برنامج لمراقبة مختلف محلات البيع والشراء.
وفرة في الخضر والغلالأفاد المسؤول الجهوي بأنه من المنتظر توفر:
* حوالي 26 ألف طن من الإنتاج الفصلي للبطاطا سيتم ضخها بأسواق الجملة طيلة الشهر.
* تزويد السوق بمادتي الطماطم والفلفل انطلاقا من الإنتاج المحمي.
* قرابة 30 ألف طن من الإنتاج الربعي وبقايا الإنتاج الشتوي من مادة البصل.
* كميات كافية من الخضر الورقية لكامل الشهر.
كما سيتم التعويل على إنتاج القوارص والفراولو، إلى جانب الكميات المخزنة من التمور والتفاح والإجاص، مع النظر في إمكانية تكليف الخواص بتنويع مصادر توريد مادة الموز للضغط على الأسعار، ودعوة مخازن التبريد إلى الرفع من نسق ضخ مخزونات التفاح والدقلة.
اللحوم والبيضفي ما يتعلق باللحوم البيضاء، سيتم تزويد السوق بصفة منتظمة انطلاقا من الإنتاج الوطني المبرمج والمقدر بـ:
* 13 ألفا و600 طن من دجاج اللحم
* 6 آلاف و500 طن من لحوم الديك الرومي
أما اللحوم الحمراء، فأشار إلى وجود نقص هيكلي في الإنتاج، وقد شرعت شركة اللحوم منذ منتصف ديسمبر 2025 في توريد كميات من لحوم الأبقار والضأن المبردة لتعديل العرض.
كما تم برمجة تكوين مخزون تعديلي في حدود 25 مليون بيضة لتأمين توازن السوق.
السكر والقهوة والمواد المدعمةأوضح المدير الجهوي أن إنتاج الحليب متوفر والتزويد به منتظم. وبالنسبة لمنتوجات الديوان التونسي للتجارة، يتوفر مخزون يقدر بـ:
* 1130 طنا من السكر المدعم
* 1 طن من القهوة الخضراء
* 2 طن من الشاي
* 1 طن من الأرز
وسيتم تخصيص كمية إضافية بـ 150 طنا من القهوة الخضراء لتحويلها إلى قهوة موجهة للاستهلاك العائلي في أكياس 125 غراما، منها 100 طن للمساحات الكبرى و50 طنا لوحدات القلي الصغرى، مع تخصيص حصة لولاية سيدي بوزيد.
برنامج رقابي مكثففي إطار تأمين حسن سير السوق خلال شهر رمضان، تم ضبط برنامج مراقبة يومية لسوق الجملة للخضر والغلال، وتكثيف التغطية الميدانية بمسالك التوزيع بالجملة والتفصيل، وتنظيم حملات رقابية على مستوى المخازن وعبر الطرقات وخارج التوقيت العادي للعمل، مع إيلاء عناية خاصة لمسالك توزيع المواد المدعمة.
وسيتم تسخير 7 فرق للمراقبة الاقتصادية المشتركة (الشرطة البلدية، الحرس البلدي، وهيئة السلامة الصحية) لضمان انتظام التزويد، والتدخل الفوري عند تسجيل أي نقص، ومراقبة شفافية المعاملات التجارية، والتصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربة غير المشروعة.
