سيدي بوزيد: تأكيد انتظام التزويد بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان

أكد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيدأن نسق التزويد بالمواد الأساسية والحساسة خلال شهر رمضان سيكونويلبي حاجيات المستهلك، خاصة في ما يتعلق بمنتوجات الفلاحة والصيد البحري، مشيرا إلى أنيساعد على توفر عديد المنتوجات.وأوضح أن الإدارة الجهوية أنهت استعداداتها للشهر الكريم من حيث تأمين التزود بالمواد الغذائية والخضر والغلال واللحوم، إلى جانب ضبطأفاد المسؤول الجهوي بأنه من المنتظر توفر:* حواليمن الإنتاج الفصلي للبطاطا سيتم ضخها بأسواق الجملة طيلة الشهر.* تزويد السوق بمادتيانطلاقا من الإنتاج المحمي.* قرابةمن الإنتاج الربعي وبقايا الإنتاج الشتوي من مادة البصل.* كميات كافية منلكامل الشهر.كما سيتم التعويل على إنتاج، إلى جانب الكميات المخزنة من، مع النظر في إمكانية تكليف الخواص بتنويع مصادر توريد مادةللضغط على الأسعار، ودعوة مخازن التبريد إلى الرفع من نسق ضخ مخزونات التفاح والدقلة.في ما يتعلق باللحوم البيضاء، سيتم تزويد السوق بصفة منتظمة انطلاقا من الإنتاج الوطني المبرمج والمقدر بـ:من دجاج اللحممن لحوم الديك الروميأما اللحوم الحمراء، فأشار إلى وجودفي الإنتاج، وقد شرعت شركة اللحوم منذ منتصف ديسمبر 2025 في توريد كميات من لحوم الأبقار والضأن المبردة لتعديل العرض.كما تم برمجة تكوينلتأمين توازن السوق.أوضح المدير الجهوي أن إنتاج الحليب متوفر والتزويد به منتظم. وبالنسبة لمنتوجات الديوان التونسي للتجارة، يتوفر مخزون يقدر بـ:من السكر المدعممن القهوة الخضراءمن الشايمن الأرزوسيتم تخصيص كمية إضافية بـمن القهوة الخضراء لتحويلها إلى قهوة موجهة للاستهلاك العائلي في أكياس، منهاللمساحات الكبرى ولوحدات القلي الصغرى، مع تخصيص حصة لولاية سيدي بوزيد.في إطار تأمين حسن سير السوق خلال شهر رمضان، تم ضبطلسوق الجملة للخضر والغلال، وتكثيف التغطية الميدانية بمسالك التوزيع بالجملة والتفصيل، وتنظيم حملات رقابية على مستوى المخازن وعبر الطرقات وخارج التوقيت العادي للعمل، مع إيلاء عناية خاصة لمسالك توزيع المواد المدعمة.وسيتم تسخير(الشرطة البلدية، الحرس البلدي، وهيئة السلامة الصحية) لضمان انتظام التزويد، والتدخل الفوري عند تسجيل أي نقص، ومراقبة شفافية المعاملات التجارية، والتصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربة غير المشروعة.