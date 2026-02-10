وثائق جديدة تثير الشبهات.. هل كان جيفري إبستين عميلا للموساد؟

كشفت وثائق أمريكية مفرج عنها حديثا عن جوانب جديدة في علاقات المدان بارتكاب جرائم جنسية، من بينها علاقاته واستثماراته وصلاته بدوائر سياسية واستخباراتية إسرائيلية.وكتبت صحيفةالبريطانية أن المعلم الأمريكي من أصول هندية ومؤلف كتب العافية الشهير، كان مبالغا في إشادته بإسرائيل، كما أبدى حماسا لانضمام جيفري إبستين إليه في تل أبيب. وقبل عامين من اعتقاله في عام 2019، دعي إبستين إلى لقاء تشوبرا عندما كان الأخير في البلاد لإلقاء محاضرة في قاعة مينورا في تل أبيب.ووفقا لإحدى الرسائل التي كُشف عنها ضمن ملايين ملفات إبستين، كتب تشوبرا له:وبدا إبستين غير متحمس للالتزام بالدعوة، إذ رد قائلا:ولا يزال سبب رفض إبستين للدعوة في مارس 2017 من بين الألغاز التي تكشفها الملفات التي أصدرتها وزارة العدل الأمريكية، وهي تقدم صورة متناقضة ومربكة في كثير من الأحيان عن علاقته بإسرائيل، وبشكل خاص برئيس وزرائها السابقوتتضمن الملفات ادعاءات نقلها مخبر سري إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، مفادها أن إبستين، خلافا لما قيل عن عدم حبه لإسرائيل، كان في الواقع يعمل لصالح جهاز التجسس الإسرائيلي. وذكر تقرير صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي من مكتب لوس أنجلوس الميداني، كتب في أكتوبر 2020، أن مصدر المكتب أصبحوأضاف التقرير أن الممول في وول ستريتلصالح الموساد، زاعما أن لإبستين صلات بعمليات استخباراتية أمريكية ومتحالفة من خلال محاميه الشخصي منذ فترة طويلة، أستاذ القانون في جامعة هارفارد، الذي ضمت دائرته. كما ذكر أن، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وشقيقه جوش،غير أن ديرشوفيتز سخر من هذه الادعاءات، وقال عن إبستين:وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أشار، رئيس وزراء إسرائيل، إلى أن صداقة إبستين مع باراك دليل على أنه لم يكن جاسوسا. وكتب على منصةوأظهرت الملفات التي كُشف عنها حديثا أن باراك وزوجته نيلي كانا يقيمان بانتظام في شقة إبستين في نيويورك، وكانا يخططان لزيارة قريبة من وقت اعتقاله الأخير ووفاته بعد شهر في سجن بمانهاتن عام 2019. واستمرت علاقتهما الوثيقة لفترة طويلة بعد اعتقال إبستين الأول في عام 2006 بتهم الاتجار بالجنس واستدراج قاصر.وفي عام 2018، طلب إبستين من باراك في رسالة بريد إلكتروني أن. وفي العام الذي سبقه، سأله عما إذا كان أحد قد طلب منهوبحسب الملفات، رتب إبستين وساهم في استثمار بقيمةفي شركة إسرائيلية ناشئة تدعى، المعروفة سابقا باسموولد إبستين لأبوين مهاجرين يهود ونشأ في، وهو مجتمع مسور يغلب عليه الطابع اليهودي في، ومن المعروف أنه زار إسرائيل مع عائلته في عام 1985. وشملت الرحلة الإقامة في فندق بلازا في تل أبيب وفندق كينغ ديفيد في القدس، حيث استأجر سيارة ليموزين لنقل والديه.ولم تُوثق زيارات أخرى بشكل رسمي. وفي رسالة بريد إلكتروني بتاريخ، طلب من سكرتيرته ليزلي غروف أن تبحث له عن رحلات من باريس إلى تل أبيب، ثم من تل أبيب إلى نيويورك أو إلى يالطا في القرم. وفي 21 ماي أضاف:وكان إبستين مشتركا في موقع مزادات عقارية باهظة الثمن كان يرسل له خيارات للمزايدة على أكثر المنازل حصرية في إسرائيل.وحتى إن لم يكن يرغب في السفر إلى إسرائيل بحلول عام 2017، فإنه لم يبد ازدراء للنساء الإسرائيليات، إذ طلب من تشوبرا أن يجد له. فرد تشوبرا محذرا من أن النساء الإسرائيلياتوتضيف علاقة إبستين العميقة والطويلة الأمد مع، التي تقضي حاليا عقوبة بالسجن لمدةعلى صلتها بشبكة الاتجار بالأطفال التابعة له، مزيدا من الوقود إلى نظريات المؤامرة المحيطة بصلته بإسرائيل.وكان والد ماكسويل، قطب الإعلام الذي سقطت سمعته، يُشتبه على نطاق واسع في أن له صلات بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي، ومن المعروف أنه ضخ ملايين في الاقتصاد الإسرائيلي، واعدا باستثمار ما لا يقل عنلرئيس الوزراء آنذاكوعُثر على روبرت ماكسويل طافيا قبالةعام 1991 بعد سقوطه من يخته، ونقل جثمانه إلى إسرائيل ليدفن فيفي القدس، وهي مقبرة مخصصة لكبار خدام إسرائيل.وكانت هناك إشارات في رسائل إبستين الإلكترونية توحي باعتقاده أن ماكسويل اغتيل على يدففيحملت رسالة بريد إلكتروني من إبستين إلى مستلم محجوب الاسم عنوانا يقول:. وفي الرسالة تكهن إبستين بمصير ماكسويل، زاعما أنه هدد جهاز الاستخبارات الإسرائيلي بعد أن عمل، على حد قوله، كعميل غير رسمي يتجسس على المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي.وقال العديد من الخبراء الذين تواصلت معهم صحيفةإنهم لم يصادفوا معلومات تثبت وجود صلات بين ماكسويل والموساد، فضلا عن ربط إبستين بأكثر مؤسسات إسرائيل نخبوية. ومع ذلك قال مؤلف إسرائيلي له صلات بالجهاز السري، طالبا عدم الكشف عن هويته خشية الارتباط بالقضية، إنه لا يمكن معرفة من يوظفهوقال: