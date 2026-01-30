تعيينات حكام الجولة 16 من الرابطة المحترفة الثانية التونسية لكرة القدم

السبت 31 جانفي 2026





الأحد 1 فيفري 2026



الاثنين 2 فيفري 2026



أُعلنت تعيينات حكام مباريات الجولة السادسة عشرة التي ستُقام على ثلاث دفعات أيام السبت 31 جانفي، والأحد 1 فيفري، والاثنين 2 فيفري، انطلاقًا من الساعة الثانية بعد الظهر، وفق البرنامج التالي:الملعب: ملعب حشاد بأريانةالحكم: محمود قصيعةالملعب: ملعب جندوبة المرداسيالحكم: سفيان جبارةالملعب: ملعب قصور السافالحكم: الطاهر تليشالملعب: ملعب سيدي بوزيدالحكم: عبد الحميد بدر الدينالملعب: ملعب بوشمةالحكم: يوسف بن يحيالملعب: ملعب قفصةالحكم: حسام الظاهريالملعب: ملعب قربةالحكم: رضوان بلواعرالملعب: ملعب حمام الأنفالحكم: سيف الورتانيالملعب: ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبةالحكم: رضا الشويحيالملعب: ملعب حمام سوسةالحكم: سفيان الورتانيالملعب: ملعب أحمد خواجة بالمهديةالحكم: شاذلي الشرفيالملعب: ملعب 2 مارس بصفاقسالحكم: ياسين المرغنيالملعب: ملعب نجيب الخطاب بتطاوينالحكم: حسام ساسيالملعب: ملعب الهادي بن رمضان برادسالحكم: أمير المحمدي