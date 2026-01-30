تعيينات حكام الجولة 16 من الرابطة المحترفة الثانية التونسية لكرة القدم
أُعلنت تعيينات حكام مباريات الجولة السادسة عشرة التي ستُقام على ثلاث دفعات أيام السبت 31 جانفي، والأحد 1 فيفري، والاثنين 2 فيفري، انطلاقًا من الساعة الثانية بعد الظهر، وفق البرنامج التالي:
السبت 31 جانفي 2026
المجموعة الثانية* جمعية أريانة – تقدّم ساقية الدائر
الملعب: ملعب حشاد بأريانة
الحكم: محمود قصيعة
* جندوبة الرياضية – نسر جلمة
الملعب: ملعب جندوبة المرداسي
الحكم: سفيان جبارة
* اتحاد قصور الساف – الملعب القابسي
الملعب: ملعب قصور الساف
الحكم: الطاهر تليش
* أولمبيك سيدي بوزيد – مستقبل القصرين
الملعب: ملعب سيدي بوزيد
الحكم: عبد الحميد بدر الدين
* أمل بوشمة – القلعة الرياضية
الملعب: ملعب بوشمة
الحكم: يوسف بن يحي
* قوافل قفصة – سبورتينغ المكنين
الملعب: ملعب قفصة
الحكم: حسام الظاهري
الأحد 1 فيفري 2026
المجموعة الثانية* النادي القربي – هلال الرديف
الملعب: ملعب قربة
الحكم: رضوان بلواعر
المجموعة الأولى* نادي حمام الأنف – بعث بوحجلة
الملعب: ملعب حمام الأنف
الحكم: سيف الورتاني
* الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – هلال مساكن
الملعب: ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
الحكم: رضا الشويحي
* أمل حمام سوسة – هلال الشابة
الملعب: ملعب حمام سوسة
الحكم: سفيان الورتاني
* مكارم المهدية – سبورتينغ بن عروس
الملعب: ملعب أحمد خواجة بالمهدية
الحكم: شاذلي الشرفي
* محيط قرقنة – اتحاد بوسالم
الملعب: ملعب 2 مارس بصفاقس
الحكم: ياسين المرغني
* اتحاد تطاوين – سكك الحديد الصفاقسي
الملعب: ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الحكم: حسام ساسي
الاثنين 2 فيفري 2026* جمعية مقرين – كوكب عقارب
الملعب: ملعب الهادي بن رمضان برادس
الحكم: أمير المحمدي
