Babnet   Latest update 10:56 Tunis

تعيينات حكام الجولة 16 من الرابطة المحترفة الثانية التونسية لكرة القدم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/arbitre2017.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 30 Janvier 2026 - 10:51 قراءة: 1 د, 17 ث
      
أُعلنت تعيينات حكام مباريات الجولة السادسة عشرة التي ستُقام على ثلاث دفعات أيام السبت 31 جانفي، والأحد 1 فيفري، والاثنين 2 فيفري، انطلاقًا من الساعة الثانية بعد الظهر، وفق البرنامج التالي:

السبت 31 جانفي 2026

المجموعة الثانية

* جمعية أريانة – تقدّم ساقية الدائر
الملعب: ملعب حشاد بأريانة

الحكم: محمود قصيعة

* جندوبة الرياضية – نسر جلمة
الملعب: ملعب جندوبة المرداسي
الحكم: سفيان جبارة

* اتحاد قصور الساف – الملعب القابسي
الملعب: ملعب قصور الساف
الحكم: الطاهر تليش

* أولمبيك سيدي بوزيد – مستقبل القصرين
الملعب: ملعب سيدي بوزيد
الحكم: عبد الحميد بدر الدين

* أمل بوشمة – القلعة الرياضية
الملعب: ملعب بوشمة
الحكم: يوسف بن يحي

* قوافل قفصة – سبورتينغ المكنين
الملعب: ملعب قفصة
الحكم: حسام الظاهري

الأحد 1 فيفري 2026

المجموعة الثانية

* النادي القربي – هلال الرديف
الملعب: ملعب قربة
الحكم: رضوان بلواعر

المجموعة الأولى

* نادي حمام الأنف – بعث بوحجلة
الملعب: ملعب حمام الأنف
الحكم: سيف الورتاني

* الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – هلال مساكن
الملعب: ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
الحكم: رضا الشويحي

* أمل حمام سوسة – هلال الشابة
الملعب: ملعب حمام سوسة
الحكم: سفيان الورتاني

* مكارم المهدية – سبورتينغ بن عروس
الملعب: ملعب أحمد خواجة بالمهدية
الحكم: شاذلي الشرفي

* محيط قرقنة – اتحاد بوسالم
الملعب: ملعب 2 مارس بصفاقس
الحكم: ياسين المرغني

* اتحاد تطاوين – سكك الحديد الصفاقسي
الملعب: ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الحكم: حسام ساسي

الاثنين 2 فيفري 2026

* جمعية مقرين – كوكب عقارب
الملعب: ملعب الهادي بن رمضان برادس
الحكم: أمير المحمدي
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322850

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 30 جانفي 2026 | 11 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:13
17:44
15:20
12:40
07:23
05:54
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet18°
16° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-11
13°-10
14°-9
17°-8
20°-12
  • Avoirs en devises 25253,0
  • (29/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38466 DT
  • (29/01)
  • 1 $ = 2,83965 DT
  • Solde Compte du Trésor     (28/01)     1767,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (28/01)   27172 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>