مستقبل سليمان - محمد العرعوري يخلف محمد العياري على راس الجهاز الفني

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e29833f2b5188.19882397_pnmojqkigefhl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 30 Janvier 2026 - 12:35
      
اعلن مستقبل سليمان عبر صفحته الرسمية عن تعيين محمد العرعوري مدربا جديدا لفريق اكابر كرة القدم الى نهاية الموسم الحالي بمساعدة وليد الظاهري وبسام زنودة.
وياتي هذا التغيير على راس الجهاز الفني بعد حصول القطيعة بالتراضي مع المدرب محمد العياري وذلك اثر الخسارة امام الملعب التونسي بهدف دون رد يوم الاربعاء الماضي في مركب الهادي النيفر بباردو لحساب الجولة الثامنة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وجاءت هذه الخسارة لتعمق ازمة النتائج التي يمر بها مستقبل سليمان اذ عجز الفريق منذ الجولة الثامنة عن تحقيق الفوز ليحتل المركز الخامس عشر قبل الاخير برصيد 13 نقطة.

ويستضيف مستقبل سليمان في الجولة التاسعة عشرة متصدر البطولة الترجي الرياضي في مباراة تم تاجيلها بسبب الالتزامات القارية لفريق باب سويقة في رابطة ابطال افريقيا نهاية الاسبوع الحالي.
