الدورة الثانية لصالون المرضى من 3 الى 5 افريل 2026 بمدينة الثقافة بتونس العاصمة
تحتضن مدينة الثقافة بتونس العاصمة، من 3 الى 5 أفريل المقبل، الدورة الثانية من صالون المرضى تحت شعار " رحلة المريض... الفهم... الوقاية... حياة أفضل "
ويعد هذا الصالون حدثا فريدا يجمع الاطباء والمختصين في الرعاية الصحية والمرضى وعائلاتهم والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني للتفاعل فيما بينهم حول السبل الكفيلة للوقاية من عديد الامراض وتحسين جودة الحياة
وتهدف هذه التظاهرة العلمية الى تقريب الخدمات الصحية وتقديم النصائح الوقائية للمواطنين وتبادل المعلومات بين المرضى والخبراء وعائلاتهم لمزيد تعزيز الثقافة الصحية
ويتضمن البرنامج جلسات نقاش متعددة الاختصاصات وورشات عمل تفاعلية لاكتشاف مجالات الفحص والوقاية والصحة الالكترونية ومختلف مجالات الرعاية الصحية على غرار الصحة البدنية والنفسية والتغذية وعلاج الآلام والابوة والامومة والامراض المزمنة
يشار، الى أن صالون المرضى، قد انتظم لأول مرة، يومي 16 و17 ماي 2025 ، بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة، تحت شعار " المريض في قلب المنظومة الصحية " وذلك بمشاركة أكثر من 14 جمعية من مختلف الاختصاصات ذات العلاقة.
