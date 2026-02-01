بطولة الرابطة الأولى : الاتحاد المنستيري وشبيبة العمران أبرز المستفيدين

شبيبة العمران تواصل التألق





الاتحاد المنستيري يؤكد قوته الجماعية



تعادلات سلبية في المتلوي وقابس



النتائج



الأحد 1 فيفري 2026



السبت 31 جانفي 2026



الترتيب



خرجأبرز المستفيدين من منافساتمن مبارياتلبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي دارت مساء اليوم الأحد، حيث تمكن فريقمن تحقيق الانتصار على ضيفهبنتيجة، وبذات النتيجة تألق أبناءفي مواجهتهم لـ، في دفعة صامت خلالها الشباك عن الكلام في لقائيوكذلك مباراةصنعتمجددا الحدث وعاودت نفس التألق كلما لعبت على أرضية، حيث وبمناسبة استضافةقدّم أبناء المدربمردودا واقعيا أمام منافس صعب المراس. وانتظر صاحب الأرض والجمهور الدقيقةلتحقيق هدف الانتصار بعدأهداها اللاعبلفريقه، مانحا إياهفي مباراة لم تكن سهلة في ظل سعي فريقإلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، غير أنصنعا الفارق في نهاية المطاف.وكان حكم اللقاء قدسجله اللاعببعد اللجوء إلىورفعترصيدها إلىمتمركزة في، بينما تجمّد رصيدعندفياستغلفرصة استضافته لـلتحقيق انتصار جديد، أثبت من خلاله فريقأن قوته تكمن في، إذ خاض أبناء المدرباللقاء دون خدماتاللذين غادرا النادي خلالورغم صعوبة اللقاء بالنظر إلى تشبث ضيفبنتيجة المباراة، فإنمكّنتهم من الفوز بفضل اللاعبالذي اهتدى إلى طريق الشباك في الدقيقةوعزّزرصيده إلىفي، بينما حافظعلىبـكانيمني النفس بتحقيق نتيجة إيجابية فيأماملمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية والاقتراب من الصدارة، غير أن المباراة جاءتوغابت خلالها الأهداف، ليكتفي الفريقان بـويحتلبعد هذه الجولةبـ، فيما ارتفع رصيدإلىفيكما حسملقاءوضيفه، في مباراة غلبت عليهاوالخوف من الهزيمة، في ظل وضعية حرجة لفريقلا تسمح بمزيد العثرات، مقابل فترة دقيقة وحساسة يمر بها فريقمع عودة المدربإلى حضيرة النادي. وأمام هذه الظروف، ذهبت جميع المحاولات أدراج الرياح.ورفعرصيده إلىفي، بينما لا يزاليرزخ في وضعية حرجة باحتلالهبـوتُستكملبإجراء لقاء، الذي سيقع تحديد موعده لاحقا نظراشبيبة العمرانعدي بلحاج (80 ض ج)النادي الصفاقسيالاتحاد المنستيريإبراهيم غادياغا (74)مستقبل المرسىمستقبل قابسالنجم الساحلينجم المتلويالملعب التونسيالنادي الإفريقيفراس شواط (51)النادي البنزرتيشبيبة القيروانمونجيد رمضان (15)الأولمبي الباجياتحاد بن قردانالترجي الجرجيسي| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه || ----------------- | ------ | -- | -- | - | -- | -- | ---- || النادي الإفريقي || 19 | 12 | 5 | 2 | 24 | 7 || الترجي الرياضي || 18 | 12 | 4 | 2 | 31 | 6 || الملعب التونسي || 19 | 10 | 8 | 1 | 20 | 4 || النادي الصفاقسي || 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | 10 || الاتحاد المنستيري || 19 | 8 | 9 | 2 | 20 | 12 || الترجي الجرجيسي || 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 18 || نجم المتلوي || 19 | 6 | 8 | 5 | 12 | 15 || النجم الساحلي || 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 17 || اتحاد بن قردان || 19 | 5 | 9 | 5 | 13 | 15 || مستقبل المرسى || 19 | 7 | 1 | 11 | 17 | 18 || شبيبة العمران || 19 | 6 | 4 | 9 | 13 | 20 || النادي البنزرتي || 19 | 5 | 5 | 9 | 11 | 20 || شبيبة القيروان || 19 | 5 | 2 | 12 | 11 | 29 || الأولمبي الباجي || 19 | 4 | 3 | 12 | 8 | 28 || مستقبل سليمان || 18 | 2 | 7 | 9 | 9 | 18 || مستقبل قابس || 19 | 2 | 7 | 10 | 9 | 24 |تم تأجيل مباراةبسبب التزامات الترجي في مسابقة