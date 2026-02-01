بطولة الرابطة الأولى : الاتحاد المنستيري وشبيبة العمران أبرز المستفيدين
خرج الاتحاد المنستيري وشبيبة العمران أبرز المستفيدين من منافسات الدفعة الثانية من مباريات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي دارت مساء اليوم الأحد، حيث تمكن فريق عاصمة الرباط من تحقيق الانتصار على ضيفه مستقبل المرسى بنتيجة 1-صفر، وبذات النتيجة تألق أبناء العمران في مواجهتهم لـ النادي الصفاقسي، في دفعة صامت خلالها الشباك عن الكلام في لقائي مستقبل قابس والنجم الساحلي وكذلك مباراة نجم المتلوي والملعب التونسي.
شبيبة العمران تواصل التألقصنعت شبيبة العمران مجددا الحدث وعاودت نفس التألق كلما لعبت على أرضية ملعب الشاذلي زويتن، حيث وبمناسبة استضافة النادي الصفاقسي قدّم أبناء المدرب أمين الباجي مردودا واقعيا أمام منافس صعب المراس. وانتظر صاحب الأرض والجمهور الدقيقة (80) لتحقيق هدف الانتصار بعد ركلة جزاء أهداها اللاعب عدي بلحاج لفريقه، مانحا إياه 3 نقاط ثمينة في مباراة لم تكن سهلة في ظل سعي فريق عاصمة الجنوب إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، غير أن طموح وإرادة شبيبة العمران صنعا الفارق في نهاية المطاف.
وكان حكم اللقاء قد ألغى هدفا للنادي الصفاقسي سجله اللاعب إياد بلوافي بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد.
ورفعت شبيبة العمران رصيدها إلى 22 نقطة متمركزة في المرتبة العاشرة، بينما تجمّد رصيد النادي الصفاقسي عند 35 نقطة في المرتبة الرابعة.
الاتحاد المنستيري يؤكد قوته الجماعيةاستغل الاتحاد المنستيري فرصة استضافته لـ مستقبل المرسى لتحقيق انتصار جديد، أثبت من خلاله فريق عاصمة الرباط أن قوته تكمن في المجموعة، إذ خاض أبناء المدرب طارق جراية اللقاء دون خدمات أيمن الحرزي ومعز الحاج علي اللذين غادرا النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية.
ورغم صعوبة اللقاء بالنظر إلى تشبث ضيف ملعب مصطفى بن جنات بنتيجة المباراة، فإن عزيمة أصحاب الأرض مكّنتهم من الفوز بفضل اللاعب إبراهيما غادياغا الذي اهتدى إلى طريق الشباك في الدقيقة (74).
وعزّز الاتحاد المنستيري رصيده إلى 33 نقطة في المرتبة الخامسة، بينما حافظ مستقبل المرسى على المركز العاشر بـ 22 نقطة.
تعادلات سلبية في المتلوي وقابسكان الملعب التونسي يمني النفس بتحقيق نتيجة إيجابية في المتلوي أمام نجم المكان لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية والاقتراب من الصدارة، غير أن المباراة جاءت متوازنة وغابت خلالها الأهداف، ليكتفي الفريقان بـ التعادل السلبي.
ويحتل الملعب التونسي بعد هذه الجولة المرتبة الثالثة بـ 38 نقطة، فيما ارتفع رصيد نجم المتلوي إلى 26 نقطة في المركز السادس.
كما حسم التعادل السلبي لقاء مستقبل قابس وضيفه النجم الساحلي، في مباراة غلبت عليها الحسابات التكتيكية والخوف من الهزيمة، في ظل وضعية حرجة لفريق الجليزة لا تسمح بمزيد العثرات، مقابل فترة دقيقة وحساسة يمر بها فريق جوهرة الساحل مع عودة المدرب محمد علي نفخة إلى حضيرة النادي. وأمام هذه الظروف، ذهبت جميع المحاولات أدراج الرياح.
ورفع النجم الساحلي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن، بينما لا يزال مستقبل قابس يرزخ في وضعية حرجة باحتلاله المركز الأخير بـ 13 نقطة.
وتُستكمل الجولة التاسعة عشرة بإجراء لقاء مستقبل سليمان والترجي الرياضي، الذي سيقع تحديد موعده لاحقا نظرا لالتزامات فريق باب سويقة القارية.
النتائج
الأحد 1 فيفري 2026ملعب الشاذلي زويتن
شبيبة العمران 1
عدي بلحاج (80 ض ج)
النادي الصفاقسي 0
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري 1
إبراهيم غادياغا (74)
مستقبل المرسى 0
ملعب قابس
مستقبل قابس 0
النجم الساحلي 0
ملعب المتلوي
نجم المتلوي 0
الملعب التونسي 0
السبت 31 جانفي 2026ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الإفريقي 1
فراس شواط (51)
النادي البنزرتي 0
ملعب حمد العواني بالقيروان
شبيبة القيروان 1
مونجيد رمضان (15)
الأولمبي الباجي 0
ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان 0
الترجي الجرجيسي 0
الترتيب| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |
| ----------------- | ------ | -- | -- | - | -- | -- | ---- |
| النادي الإفريقي | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 24 | 7 |
| الترجي الرياضي | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 31 | 6 |
| الملعب التونسي | 38 | 19 | 10 | 8 | 1 | 20 | 4 |
| النادي الصفاقسي | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | 10 |
| الاتحاد المنستيري | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 20 | 12 |
| الترجي الجرجيسي | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 18 |
| نجم المتلوي | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 12 | 15 |
| النجم الساحلي | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 17 |
| اتحاد بن قردان | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 13 | 15 |
| مستقبل المرسى | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 17 | 18 |
| شبيبة العمران | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 13 | 20 |
| النادي البنزرتي | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 11 | 20 |
| شبيبة القيروان | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 11 | 29 |
| الأولمبي الباجي | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 8 | 28 |
| مستقبل سليمان | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 9 | 18 |
| مستقبل قابس | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 9 | 24 |
ملاحظة: تم تأجيل مباراة مستقبل سليمان – الترجي الرياضي بسبب التزامات الترجي في مسابقة رابطة أبطال إفريقيا.
