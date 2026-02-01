دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات - تونس تشارك في كرة السلة بنادي امل الوطن القبلي وفي التجديف بجمعية طبرقة للرياضات البحرية والتجديف

تشارك تونس من خلال نادي الأمل الرياضي بالوطن القبلي في منافسات كرة السلة وجمعية طبرقة للرياضات البحرية والصيد في منافسات التجديف ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026 التي تستضيفها إمارة الشارقة بالامارات العربية المتحدة من 2 إلى 12 فيفري الجاري.وتجمع هذه الألعاب 63 فريقا نسائيا من 16 دولة عربية في 9 ألعاب فردية وجماعية.وتشكل دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تنطلقت سنة 2012 منصة عربية لدعم رياضة المرأة وتعزيز التنافس الرياضي النسائي وبناء جسور التلاقي بين الأندية النسائية العربية.