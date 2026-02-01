Babnet   Latest update 19:54 Tunis

دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات - تونس تشارك في كرة السلة بنادي امل الوطن القبلي وفي التجديف بجمعية طبرقة للرياضات البحرية والتجديف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697f99cb7bb8e6.94789445_npihqkflmjego.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 01 Février 2026 - 19:20
      
تشارك تونس من خلال نادي الأمل الرياضي بالوطن القبلي في منافسات كرة السلة وجمعية طبرقة للرياضات البحرية والصيد في منافسات التجديف ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026 التي تستضيفها إمارة الشارقة بالامارات العربية المتحدة من 2 إلى 12 فيفري الجاري.

وتجمع هذه الألعاب 63 فريقا نسائيا من 16 دولة عربية في 9 ألعاب فردية وجماعية.


وتشكل دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تنطلقت سنة 2012 منصة عربية لدعم رياضة المرأة وتعزيز التنافس الرياضي النسائي وبناء جسور التلاقي بين الأندية النسائية العربية.
