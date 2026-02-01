فضيحة جديدة تطال الأمير البريطاني السابق أندرو.. أرسل صورا لابنتيه إلى إبستين!
رصدت صحيفة "ديلي ميل" وثيقة تُظهر إرسال الأمير البريطاني السابق أندرو صورًا لابنتيه إلى المجرم الجنسي جيفري إبستين بمناسبة عيد الميلاد، ما جرّ الأميرتين إلى أحدث فضيحة تضرب والديهما.
وأبانت الملفات التي أفرجت عنها وزارة العدل الأمريكية (الجمعة) أن شقيق الملك البريطاني، البالغ من العمر 65 عامًا، أرفق سلسلة من اللقطات للشقيقتين في رسالتين إلكترونيتين احتفاليتين أُرسلتا عامي 2011 و2012. وأُرسلت هذه الصور عندما كانت الأميرة يوجيني في سن 21 و22 عامًا، والأميرة بياتريس في سن 23 و24 عامًا، أي بعد إدانة الممول المطرود عام 2008 بتهمة استغلال طفل في الدعارة.
وأُرسلت هذه الصور العائلية الخاصة بعد ما يصل إلى عامين من ادعاء الأمير السابق أنه قطع جميع اتصالاته بـ "إبستين". وتُظهر صورته وهو يتفاخر بإنجازات ابنتيه كـ أب حنون تناقضًا صارخًا مع الحياة السرية التي عاشها هو وزوجته السابقة سارة خلف الأبواب المغلقة أثناء مخالطتهما للأثرياء والأقوياء.
وتم الكشف عن رسائل البريد الإلكتروني كجزء من حزمة تضم حوالي ثلاثة ملايين وثيقة تتعلق بـ إبستين أفرجت عنها الحكومة الأمريكية يوم الجمعة، ولم تكن سوى جزء بسيط من المحتوى المحرج لـ الدوق والدوقة السابقين لـ "يورك".
وقالت الخبيرة الملكية جيني موراي اليوم إن هذه الاكتشافات الأخيرة تضع بياتريس ويوجيني في "أوقات عصيبة"، حيث تكافح الشقيقتان للتعامل مع وضع والدهما المهين بشكل متزايد والمنبوذ من العائلة المالكة.
وتضمنت الرسالة الأولى، المرسلة من حساب أندرو الرسمي (HRH The Duke of York) في 21 ديسمبر 2011، صورة لبياتريس ويوجيني وهما تلتقطان صورة معًا وسط الثلوج. وتظهر الأميرة بياتريس وهي ترتدي قبعة احتفالية فضية، بينما تظهر الأميرة يوجيني مرتدية قبعة من الفرو ووشاحًا بنيًا. وكانت هذه البطاقة تحمل توقيع أندرو مع تمنيات بالفرح والسعادة.
أما البطاقة الثانية، المرسلة في 20 ديسمبر 2012، فتضمنت صورًا للأميرتين وهن يشاركن في جولة بالدراجات للأعمال الخيرية وتسلّق الجبال، بالإضافة إلى صور لـ أندرو وهو يهبط بالحبال من مبنى "شارد"، وزوجته السابقة سارة فيرغسون وهي تمشي عبر بحيرة "سليف" الكبرى في كندا.
وحسب "ديلي ميل"، تُظهر هذه الصور الأميرتين البريئتين وهما تُجران إلى منعطف جديد في الفضيحة التي أحاطت بوالديهما لأشهر، والتي أدت إلى تجريدهما من الامتيازات والألقاب، وأخيرًا طردهما من منزلهما المكوّن من 30 غرفة، "رويال لودج" في ويندسور.
المصدر: "ديلي ميل"
