مهرجان "بانوراما" الدولي للفيلم القصير يكشف عن 40 فيلما من 20 دولة في سينما أميلكار بالمنار
تكشف الدورة الحادية عشرة من مهرجان "بانوراما" الدولي للفيلم القصير (PISFF) عن مختارات تضم 40 فيلمًا من 20 دولة، تُعرض في الفترة من 2 إلى 7 فيفري بقاعة سينما أميلكار بالمنار.
ويسلّط المهرجان الضوء على المواهب الناشئة والمكرّسة عبر أربعة أقسام:
الروائي – مدارس السينما – التحريك – الوثائقي، على أن تنطلق العروض يوميًا على الساعة 14:00.
الافتتاحينطلق حفل الافتتاح يوم الاثنين 2 فيفري على الساعة 14:00، تحت شعار:
"لقطات صغيرة.. تحكي حكايات كبيرة"
وذلك بعرض ثلاثة أفلام افتتاحية:
* "يوم عادي تقريبًا" – إخراج سليم بلحيبة (تونس، 30 دقيقة)
* "بين عالمين" – إخراج هدية بن عائشة (تونس، 26 دقيقة)
"مانجو" – إخراج رندا علي (مصر، 22 دقيقة) (خارج المسابقة لمشاركته سابقًا في أيام قرطاج السينمائية 2024)*
الاختتاميُختتم المهرجان يوم السبت 7 فيفري بحفل يُعلن خلاله عن الفائزين، مع عرض فيلم
"أعلم أنك تسمعني" في عرضه الأول بتونس (إخراج يوسف صالحي – فلسطين).
ويُشرف على المهرجان كمال عويج.
جدول البرمجة* الثلاثاء 3 فيفري (الأفلام الروائية):
أفلام دولية وعربية من بينها "أيام رمادية" (المغرب)، "هدوء" (فرنسا)، "الرهينة" (مصر/تونس).
* الأربعاء 4 فيفري (أفلام مدارس السينما):
تسليط الضوء على الجيل الجديد، بمشاركة تونسية في "طالما ما زلنا نحلم" لغسان الجربي و"قبائل" ليوسف الغرياني.
* الخميس 5 فيفري (أفلام التحريك):
عرض بانورامي عالمي يضم أعمالًا من إيطاليا، ألمانيا، كندا، الولايات المتحدة، إيران، الجزائر (فيلم "فلوكة").
* الجمعة 6 فيفري (الأفلام الوثائقية):
مشاركة تونسية بفيلمي "لؤلؤة النار" ليسرى رزقي و"فابولا" لإلياس الجريدي، إلى جانب فيلم "عدس فلسطين".
ويسلّط المهرجان الضوء على المواهب الناشئة والمكرّسة عبر أربعة أقسام:
الروائي – مدارس السينما – التحريك – الوثائقي، على أن تنطلق العروض يوميًا على الساعة 14:00.
الافتتاحينطلق حفل الافتتاح يوم الاثنين 2 فيفري على الساعة 14:00، تحت شعار:
"لقطات صغيرة.. تحكي حكايات كبيرة"
وذلك بعرض ثلاثة أفلام افتتاحية:
* "يوم عادي تقريبًا" – إخراج سليم بلحيبة (تونس، 30 دقيقة)
* "بين عالمين" – إخراج هدية بن عائشة (تونس، 26 دقيقة)
"مانجو" – إخراج رندا علي (مصر، 22 دقيقة) (خارج المسابقة لمشاركته سابقًا في أيام قرطاج السينمائية 2024)*
الاختتاميُختتم المهرجان يوم السبت 7 فيفري بحفل يُعلن خلاله عن الفائزين، مع عرض فيلم
"أعلم أنك تسمعني" في عرضه الأول بتونس (إخراج يوسف صالحي – فلسطين).
ويُشرف على المهرجان كمال عويج.
جدول البرمجة* الثلاثاء 3 فيفري (الأفلام الروائية):
أفلام دولية وعربية من بينها "أيام رمادية" (المغرب)، "هدوء" (فرنسا)، "الرهينة" (مصر/تونس).
* الأربعاء 4 فيفري (أفلام مدارس السينما):
تسليط الضوء على الجيل الجديد، بمشاركة تونسية في "طالما ما زلنا نحلم" لغسان الجربي و"قبائل" ليوسف الغرياني.
* الخميس 5 فيفري (أفلام التحريك):
عرض بانورامي عالمي يضم أعمالًا من إيطاليا، ألمانيا، كندا، الولايات المتحدة، إيران، الجزائر (فيلم "فلوكة").
* الجمعة 6 فيفري (الأفلام الوثائقية):
مشاركة تونسية بفيلمي "لؤلؤة النار" ليسرى رزقي و"فابولا" لإلياس الجريدي، إلى جانب فيلم "عدس فلسطين".
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322988