مهرجان "بانوراما" الدولي للفيلم القصير يكشف عن 40 فيلما من 20 دولة في سينما أميلكار بالمنار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697f96ad7c48f1.72943819_eonqplgmifhjk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 01 Février 2026 - 20:44
      
تكشف الدورة الحادية عشرة من مهرجان "بانوراما" الدولي للفيلم القصير (PISFF) عن مختارات تضم 40 فيلمًا من 20 دولة، تُعرض في الفترة من 2 إلى 7 فيفري بقاعة سينما أميلكار بالمنار.

ويسلّط المهرجان الضوء على المواهب الناشئة والمكرّسة عبر أربعة أقسام:

الروائي – مدارس السينما – التحريك – الوثائقي، على أن تنطلق العروض يوميًا على الساعة 14:00.

الافتتاح

ينطلق حفل الافتتاح يوم الاثنين 2 فيفري على الساعة 14:00، تحت شعار:
"لقطات صغيرة.. تحكي حكايات كبيرة"
وذلك بعرض ثلاثة أفلام افتتاحية:

* "يوم عادي تقريبًا" – إخراج سليم بلحيبة (تونس، 30 دقيقة)
* "بين عالمين" – إخراج هدية بن عائشة (تونس، 26 دقيقة)
"مانجو" – إخراج رندا علي (مصر، 22 دقيقة) (خارج المسابقة لمشاركته سابقًا في أيام قرطاج السينمائية 2024)*

الاختتام

يُختتم المهرجان يوم السبت 7 فيفري بحفل يُعلن خلاله عن الفائزين، مع عرض فيلم
"أعلم أنك تسمعني" في عرضه الأول بتونس (إخراج يوسف صالحي – فلسطين).
ويُشرف على المهرجان كمال عويج.

جدول البرمجة

* الثلاثاء 3 فيفري (الأفلام الروائية):
أفلام دولية وعربية من بينها "أيام رمادية" (المغرب)، "هدوء" (فرنسا)، "الرهينة" (مصر/تونس).

* الأربعاء 4 فيفري (أفلام مدارس السينما):
تسليط الضوء على الجيل الجديد، بمشاركة تونسية في "طالما ما زلنا نحلم" لغسان الجربي و"قبائل" ليوسف الغرياني.

* الخميس 5 فيفري (أفلام التحريك):
عرض بانورامي عالمي يضم أعمالًا من إيطاليا، ألمانيا، كندا، الولايات المتحدة، إيران، الجزائر (فيلم "فلوكة").

* الجمعة 6 فيفري (الأفلام الوثائقية):
مشاركة تونسية بفيلمي "لؤلؤة النار" ليسرى رزقي و"فابولا" لإلياس الجريدي، إلى جانب فيلم "عدس فلسطين".
