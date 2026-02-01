رابطة الأبطال الإفريقية : الترجي الرياضي يتطلع لتجديد فوزه على سيمبا التنزاني ودعم موقفه بالمجموعة الرابعة

نتائج مباريات المجموعة الرابعة



الترتيب



البرنامج القادم



يبحث، اليوم الأحد بداية من، عن تحقيقفي مرحلة المجموعات لمسابقة، من أجل تعزيز حظوظه في سباق التأهل إلى، عندما يلاقي مضيفهعلى أرضيةبدار السلام، لحسابمن منافساتويسعى ممثل كرة القدم التونسية، صاحب، إلى تكرار فوزه على الفريق التنزاني، بعدما هزمه منذ أسبوع علىبهدف دون رد، وانتظار تعثرالمتصدر بـفي تنقله إلىلمواجهةصاحب، من أجل الانقضاض على الصدارة وقطع خطوة عملاقة نحوويدرك أبناء المدربأن أي نتيجة غير الانتصار من شأنهاووضع الفريق تحت ضغط كبير في بقية المشوار، خاصة وأن الجولتين الأخيرتين ستفرضان مواجهتين مباشرتين أمام منافسيه على بطاقتي العبور، إذ سيتحول الترجي الأسبوع القادم إلىلملاقاة، قبل استضافةفييومويعول، حامل لقب المسابقة(1994، 2011، 2018، 2019)، علىفي إدارة المباريات خارج الديار، إضافة إلىلعناصره الأساسية، والدور المتنامي للاعبيه الأجانب، خصوصا في خطي الوسط والهجوم، ومن بينهم، وصاحب هدف الفوز في مواجهة الذهاب.وسيكون فريق، الذي يفتقد مجددا، إضافة إلىبداعي الإصابة، مطالبا بإظهار، وحسن استغلاللإحداث الفارق، بالتوازي مع إحكام التنظيم الدفاعي للحفاظ علىأمام منافس سيلعب بكل ثقله لإنعاش آماله في الترشح.ورغم الوضعية الصعبة لـبعدفي دور المجموعات، فإن ذلك لا ينقص من قيمته كفريق متمرس قاريا، إذ بلغفي نسخ، كما بلغفي نسختي. وسيحاول أبناء المدرب الجنوب إفريقيلعب آخر أوراقهم، مستندين إلى، والمهارات الفردية لعناصرهم الأجنبية، على غرار، إضافة إلىومواطنه* الترجي الرياضي – سيمبا التنزاني:* الملعب المالي – بيترو أتلتيكو الأنغولي:* بيترو أتلتيكو الأنغولي – الترجي الرياضي:* الملعب المالي – سيمبا التنزاني:* الترجي الرياضي – الملعب المالي:* سيمبا التنزاني – بيترو أتلتيكو الأنغولي:: 7 ن (3 ل / 2 ف / 1 ت / 0 ه) له 4 / عليه 1: 5 ن (3 ل / 1 ف / 2 ت / 0 ه) له 2 / عليه 1: 4 ن (3 ل / 1 ف / 1 ت / 1 ه) له 2 / عليه 3: 0 ن (3 ل / 0 ف / 0 ت / 3 ه) له 1 / عليه 4* 31 جانفي 2026: بيترو أتلتيكو الأنغولي – الملعب المالي* 1 فيفري 2026: سيمبا التنزاني – الترجي الرياضي* الملعب المالي – الترجي الرياضي* بيترو أتلتيكو الأنغولي – سيمبا التنزاني* الترجي الرياضي – بيترو أتلتيكو* سيمبا التنزاني – الملعب المالي