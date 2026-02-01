رابطة الأبطال الإفريقية : الترجي الرياضي يتطلع لتجديد فوزه على سيمبا التنزاني ودعم موقفه بالمجموعة الرابعة
يبحث الترجي الرياضي التونسي، اليوم الأحد بداية من الساعة الثانية بعد الظهر، عن تحقيق انتصاره الثاني على التوالي في مرحلة المجموعات لمسابقة كأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، من أجل تعزيز حظوظه في سباق التأهل إلى الدور ربع النهائي، عندما يلاقي مضيفه سيمبا التنزاني على أرضية ملعب بنيامين مكابا بدار السلام، لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة.
ويسعى ممثل كرة القدم التونسية، صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط، إلى تكرار فوزه على الفريق التنزاني متذيل الترتيب دون رصيد، بعدما هزمه منذ أسبوع على ملعب حمادي العقربي برادس بهدف دون رد، وانتظار تعثر الملعب المالي المتصدر بـ 7 نقاط في تنقله إلى لواندا لمواجهة بيترو أتلتيكو الأنغولي صاحب المركز الثالث بـ4 نقاط، من أجل الانقضاض على الصدارة وقطع خطوة عملاقة نحو بلوغ دور الثمانية.
ويدرك أبناء المدرب ماهر الكنزاري أن أي نتيجة غير الانتصار من شأنها تعقيد حسابات التأهل ووضع الفريق تحت ضغط كبير في بقية المشوار، خاصة وأن الجولتين الأخيرتين ستفرضان مواجهتين مباشرتين أمام منافسيه على بطاقتي العبور، إذ سيتحول الترجي الأسبوع القادم إلى باماكو لملاقاة الملعب المالي، قبل استضافة بيترو أتلتيكو الأنغولي في رادس يوم 13 فيفري.
ويعول الترجي الرياضي، حامل لقب المسابقة أربع مرات (1994، 2011، 2018، 2019)، على خبرته القارية الكبيرة في إدارة المباريات خارج الديار، إضافة إلى الجودة الفنية لعناصره الأساسية، والدور المتنامي للاعبيه الأجانب، خصوصا في خطي الوسط والهجوم، ومن بينهم البرازيلي يان ساس، النيجيري أونشي أوغبيلو، الإيفواري عبد الرحمان كوناتي، الجزائري كسيلة بوعالية، المالي أبوبكر دياكيتي، والبوركيني جاك ديارا صاحب هدف الفوز في مواجهة الذهاب.
وسيكون فريق باب سويقة، الذي يفتقد مجددا ثنائي محور الدفاع ياسين مرياح ومحمد أمين توغاي، إضافة إلى الظهير الأيمن محمد بن علي بداعي الإصابة، مطالبا بإظهار الواقعية والنجاعة الهجومية، وحسن استغلال الكرات الثابتة لإحداث الفارق، بالتوازي مع إحكام التنظيم الدفاعي للحفاظ على نظافة الشباك أمام منافس سيلعب بكل ثقله لإنعاش آماله في الترشح.
ورغم الوضعية الصعبة لـ سيمبا التنزاني بعد ثلاث هزائم متتالية في دور المجموعات، فإن ذلك لا ينقص من قيمته كفريق متمرس قاريا، إذ بلغ ربع النهائي في نسخ 2019 و2021 و2023 و2024، كما بلغ نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية في نسختي 1993 و2025. وسيحاول أبناء المدرب الجنوب إفريقي ستيف باركر لعب آخر أوراقهم، مستندين إلى عاملي الأرض والجمهور، والمهارات الفردية لعناصرهم الأجنبية، على غرار الغاني جوناثان سواه، الزامبي جوشوا موتالي، السنغاليين ليباس غاي وألاساني كانتي، إضافة إلى الجنوب إفريقي راشين ديروك ومواطنه نيو مايما.
نتائج مباريات المجموعة الرابعةالجولة الثالثة – 24 جانفي 2026
* الترجي الرياضي – سيمبا التنزاني: 1 – 0
* الملعب المالي – بيترو أتلتيكو الأنغولي: 2 – 0
الجولة الثانية – 29 و30 نوفمبر 2025
* بيترو أتلتيكو الأنغولي – الترجي الرياضي: 1 – 1
* الملعب المالي – سيمبا التنزاني: 2 – 1
الجولة الأولى – 22 و23 نوفمبر 2025
* الترجي الرياضي – الملعب المالي: 0 – 0
* سيمبا التنزاني – بيترو أتلتيكو الأنغولي: 1 – 2
الترتيب* الملعب المالي: 7 ن (3 ل / 2 ف / 1 ت / 0 ه) له 4 / عليه 1
* الترجي الرياضي: 5 ن (3 ل / 1 ف / 2 ت / 0 ه) له 2 / عليه 1
* بيترو أتلتيكو الأنغولي: 4 ن (3 ل / 1 ف / 1 ت / 1 ه) له 2 / عليه 3
* سيمبا التنزاني: 0 ن (3 ل / 0 ف / 0 ت / 3 ه) له 1 / عليه 4
البرنامج القادمالجولة الرابعة
* 31 جانفي 2026: بيترو أتلتيكو الأنغولي – الملعب المالي
* 1 فيفري 2026: سيمبا التنزاني – الترجي الرياضي
الجولة الخامسة – 6 فيفري 2026
* الملعب المالي – الترجي الرياضي
* بيترو أتلتيكو الأنغولي – سيمبا التنزاني
الجولة السادسة – 13 فيفري 2026
* الترجي الرياضي – بيترو أتلتيكو
* سيمبا التنزاني – الملعب المالي
