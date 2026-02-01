ماذا يفعل اسم توني بلير في ملفات إبستين؟
كشفت ملفات أُفرج عنها حديثًا، أنّ المجرم الجنسي جيفري إبستين تفاخر بعلاقته الوثيقة مع توني بلير، وذلك بعد 8 سنوات من ادعاء رئيس وزراء بريطانيا الأسبق أنه قطع كافة اتصالاته به.
وقد اعترف توني بلير بلقاء المموّل الراحل في "داونينغ ستريت" عام 2002، لكنه ادعى أن الطرفين لم يلتقيا أو يتواصلا بعد ذلك الوقت. ومع ذلك، تُظهر رسائل البريد الإلكتروني الواردة في أحدث إصدار من ملفات إبستين كيف استمر الجاني المدان بالبيدوفيليا (استغلال الأطفال جنسيًا) في التفاخر بعلاقتهما الوثيقة، حتى بعد قضائه عقوبة السجن بتهمة تحريض قاصر على الدعارة.
وفي إحدى المراسلات المؤرخة في سبتمبر 2010، أخبرت فاليري بوست، وهي من معارف إبستين، أنها ستحضر حفل عشاء مع السير توني بلير ورائد الأعمال السير ريتشارد برانسون. وردّ إبستين قائلاً:
ثم ردّت بوست:
فكتب إبستين حينها:
مراسلات أخرىفي أوت الذي سبقه، وبعد أسابيع قليلة من إطلاق سراحه من حكم بالسجن لمدة 13 شهرًا بتهمة تحريض قاصر على الدعارة، أرسل إبستين رسالة بريد إلكتروني إلى جون بروكمان، وهو وكيل أدبي، اقترح فيها أنه يسعى لتمويل مشروع يشارك فيه بلير. وكتب:
ومن بين الفعاليات المذكورة كانت واحدة بعنوان "الموسيقى والدماغ"، والتي زعم إبستين أن السير توني كان مشاركًا رئيسيًا سابقًا فيها. ولا يوجد أي تلميح إلى أن هذه الفعالية قد أُقيمت بالفعل، كما لا يوجد دليل يشير إلى أن بلير حافظ على اتصاله بإبستين بعد عام 2002.
ويُذكر أن تفاصيل لقاء "داونينغ ستريت" أُفرج عنها من قبل الأرشيف الوطني في أكتوبر من العام الماضي بموجب طلب حرية المعلومات، وذلك بعد إقالة اللورد ماندلسون من منصب سفير الولايات المتحدة بسبب علاقته بإبستين.
وفي ذلك الوقت، قال متحدث باسم رئيس الوزراء الأسبق:
وأضاف:
المصدر: "التلغراف"
