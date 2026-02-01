النجم الساحلي يعلن تعاقده مع الجزائري زين الدين بوتمان

أعلن النجم الساحلي عبر صفحته الرسمية تعاقده مع لاعب الوسط الجزائري زين الدين بوتمان لمدة موسم ونصف.وهي التجربة الثانية لبوتمان (25 عاما) مع النجم الساحلي بعدما تقمص الوانه من 2021 الى 2023. ولعب بوتمان في الجزائر في صفوف أندية نصر حسين وشباب بلوزداد واولمبي الشلف.كما لعب للمنتخب الجزائري الرديف وكان ضمن الرصيد البشري المتوج بلقب كاس العرب فيفا 2021 بقطر.وهو ثالث انتداب يقوم به فريق جوهرة الساحل بعد التعاقد مع لاعب الوسط اسامة عبيد والظهير الايمن وجدي كشريدة اللذين وقعا لموسم ونصف.ويسعى النجم الساحلي الى اثراء رصيده البشري بهدف الخروج من ازمة النتائج التي يمر بها هذا الموسم وتحسين ترتيبه في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اذ يحتل المركز التاسع برصيد 23 نقطة من 18 مباراة قبل لقائه اليوم الاحد مع مضيفه مستقبل قابس صاحب المركز الاخير برصيد 12 نقطة ضمن الجولة التاسعة عشرة.