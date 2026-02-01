Babnet   Latest update 10:20 Tunis

النجم الساحلي يعلن تعاقده مع الجزائري زين الدين بوتمان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697f1b3fe12290.22405337_gneompilkhfjq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Février 2026 - 10:20 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أعلن النجم الساحلي عبر صفحته الرسمية تعاقده مع لاعب الوسط الجزائري زين الدين بوتمان لمدة موسم ونصف.
وهي التجربة الثانية لبوتمان (25 عاما) مع النجم الساحلي بعدما تقمص الوانه من 2021 الى 2023. ولعب بوتمان في الجزائر في صفوف أندية نصر حسين وشباب بلوزداد واولمبي الشلف.


كما لعب للمنتخب الجزائري الرديف وكان ضمن الرصيد البشري المتوج بلقب كاس العرب فيفا 2021 بقطر.

وهو ثالث انتداب يقوم به فريق جوهرة الساحل بعد التعاقد مع لاعب الوسط اسامة عبيد والظهير الايمن وجدي كشريدة اللذين وقعا لموسم ونصف.

ويسعى النجم الساحلي الى اثراء رصيده البشري بهدف الخروج من ازمة النتائج التي يمر بها هذا الموسم وتحسين ترتيبه في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اذ يحتل المركز التاسع برصيد 23 نقطة من 18 مباراة قبل لقائه اليوم الاحد مع مضيفه مستقبل قابس صاحب المركز الاخير برصيد 12 نقطة ضمن الجولة التاسعة عشرة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322966

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 01 فيفري 2026 | 13 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:15
17:47
15:22
12:40
07:22
05:53
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet15°
13° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-11
18°-8
18°-11
16°-10
14°-9
  • Avoirs en devises 25315,2
  • (30/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38188 DT
  • (30/01)
  • 1 $ = 2,83672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/01)     1821,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/01)   27254 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>