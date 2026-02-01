ستارمر يدعو شقيق الملك تشارلز إلى الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس في قضية إبستين

"فيما يتعلق بمسألة الإدلاء بالشهادة، لطالما قلت إن أي شخص يمتلك معلومات يجب أن يكون مستعداً لمشاركتها بالشكل الذي يُطلب منه".

"ينبغي على أندرو أن يدلي بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي حول علاقاته بإبستين".

دعاشقيق، إلى، في إطار قضيةوقال، في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة عقب اختتام زيارته إلىوأضاف:وأكدأن اتباع نهجفي التعامل معهو السبب الذي يوجب علىمشاركة المعلوماتيطلب منه.وجاءت مطالبعقب نشر، يوم، ملفات جديدة تتعلق بالمجرم، تضمنتتُظهر أنكان على اتصال منتظم به لأكثر منبعد إدانته بجرائم جنسية بحقكما تضمنت الملفاتيظهر فيهازاحفًا على يديه وركبتيه، وهو يلمس خصرمستلقية على الأرض، وقد جرىفي الصور.وفي، كثّف أعضاءتجري تحقيقًا فيمطالبهم منبالمثول أمامهم للإجابة عن العديد من الأسئلة المتعلقة بالمجرم الجنسي.ويُذكر أنيواجهلعلاقته بإبستين؛ ففي عام، اضطر للتخلي عنكعضو فيبعد اتهامات وجهتها له الأمريكية، حيث قالت إنه كان أحد الرجال الذين أجبرها إبستين على ممارسة الجنس معهم وهي فيوقد نفىلسنوات اتهامات، لكنه لجأ لاحقًا إلىبعد أن رفعت دعوى ضده في، حيث دفعقدّرت وسائل الإعلام قيمته بنحو(حوالي).وفي عام، وبقرار من، جُرّدمنورعايته لعدد من المنظمات.وفي، أعلنأنه سيتوقف عن استخدام لقب. وفي، أعلنتجريده من لقبالذي حمله منذ الولادة، وأجبرهعلى مغادرة مقر إقامته ضمن أراضي، وذلك عقب الكشف عنويستخدم، البالغ من العمر، حاليًا اسم العائلة