تسجيل كميات هامة من الأمطار و رياح قوية قاربت 130 كلم في الساعة (المهد الوطني للرصد الجوي)
أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي، ليل السبت، عن تسجيل كميات هامة من الأمطار، قُدّرت أعلاها، إلى حدود الساعة العاشرة ليلاً، بـ:
* 74 ملم ببني مطير
* 44 ملم ببلطة بوعوان
* 38 ملم بالكريب
* 32 ملم بعين بوسعدية
* 29 ملم بتبرسق
وبخصوص سرعة الرياح القصوى المسجلة يوم السبت، فقد بلغت أعلى سرعة 130 كلم/س بالقصرين، تلتها:
* 108 كلم/س بطبرقة
* 98 كلم/س بتوزر
* 91 كلم/س بقبلي وتطاوين
* 89 كلم/س بمدنين وتالة
* 85 كلم/س ببنزرت
* 81 كلم/س بباجة وزغوان
