تسجيل كميات هامة من الأمطار و رياح قوية قاربت 130 كلم في الساعة (المهد الوطني للرصد الجوي)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/vent_meteo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 01 Février 2026
      
أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي، ليل السبت، عن تسجيل كميات هامة من الأمطار، قُدّرت أعلاها، إلى حدود الساعة العاشرة ليلاً، بـ:

* 74 ملم ببني مطير

* 44 ملم ببلطة بوعوان
* 38 ملم بالكريب
* 32 ملم بعين بوسعدية

* 29 ملم بتبرسق

وبخصوص سرعة الرياح القصوى المسجلة يوم السبت، فقد بلغت أعلى سرعة 130 كلم/س بالقصرين، تلتها:

* 108 كلم/س بطبرقة
* 98 كلم/س بتوزر
* 91 كلم/س بقبلي وتطاوين
* 89 كلم/س بمدنين وتالة
* 85 كلم/س ببنزرت
* 81 كلم/س بباجة وزغوان
الأحد 01 فيفري 2026 | 13 شعبان 1447
