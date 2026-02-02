Babnet   Latest update 20:21 Tunis

مؤسسة DXC Technology الامريكية تعتزم توسيع نشاطها في تونس.

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6980e972ecb078.57175640_nojmpefihgqlk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 02 Février 2026 - 19:13
      
اجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الإثنين 02 فيفري 2026 بعدد من مسؤولي مجموعة DXC Technology الأمريكية.
وتنشط المؤسسة بالقطب التكنولوجي بالغزالة و هي متخصصة في مجال الخدمات الإعلامية وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات وتطوير البرمجيات و هى توفر قرابة 350 موطن شغل من مهندسين وإطارات تقنية.
وكانت المقابلة التي حضرها مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والمكلف بتسيير الهيئة التونسية للإستثمار جلال الطبيب مناسبة تم خلالها تقديم لمحة حول نشاط المؤسسة منذ انطلاق عملها في تونس وما سجلته من تطورات إضافة الى برامج عملها للفترة القادمة.

واعرب مسؤولو الشركة عن ارتياحهم لظروف العمل المتوفرة في تونس خاصة على مستوى كفاءة الموارد البشرية و الموقع الجغرافي الإستراتيجي ، وهو ما يبرزه اعتزامها تطوير وتوسيع نشاطها في الفترة القادمة.
واشار مسؤولو الشركة الأمريكية الى اهمية العمل لاقامة شراكات مع الجامعات التونسية المتخصصة في مجالات البحث و التجديد التكنولوجي والاعلامية حتى تتمكن من توفير ما تحتاجه من المهارات.
من جانبه أكد سمير عبد الحفيظ على استعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالاستثمار وبالتنسيق مع باقي الهياكل ذات العلاقة لتوفير الدعم اللازم والمساندة الضرورية حتى تتمكن الشركة من انجاز برامجها التطويرية في أفضل الظروف ، مبرزا الأهمية التي يحظى بها قطاع تكنولوجيا المعلومات في سياسة الدولة باعتبار ما يوفره من قيمة مضافة عالية الى جانب فرص التشغيل خاصة لأصحاب الشهادات العليا والمهارات في هذا المجال الواعد.

وتجدر الاشارة الى ان مجموعة DXC Technology الأمريكية هي مجموعة عالمية رائدة في مجال الخدمات الاعلامية وتكنولولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.
و تشغل المجموعة قرابة 130 الف مهندس واطار في فروعها المتواجدة في 70 دولة.
