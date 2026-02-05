فيديو اليوم: الحماية المدنية تنقذ شخصا عالقا تحت المترو عدد 5
تمكّن عدد من أعوان الحماية المدنية من إنقاذ شاب /21 سنة/ سقط تحت المترو.
وقامت الفرق المتدخّلة بمجهودات مضنية لإخراج الرجل، الذي كان فاقدًا للوعي لحظة التدخل، حيث جرى تثبيت دعامات على السكة الحديدية لتأمين المكان وتمكين الأعوان من سحبه في ظروف آمنة.
رابط الفيديو
ووفق المعطيات الأولية، فإن سبب الحادث يعود إلى استعمال الشاب لسماعات الأذن، ما حال دون انتباهه لصوت المترو عند قيامه بقطع السكة، قبل أن يتعرّض للحادث.
وقد تمّ إسعاف المصاب في عين المكان قبل نقله لتلقّي الرعاية الطبية اللازمة.
