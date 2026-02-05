كرة اليد: عدنان بالحارث مدربا جديدا للنادي الافريقي

أعلن النادي الافريقي اليوم الخميس تعيين عدنان بالحارث مدربا جديدا لأكابر فريق كرة اليد.وكان بالحارث تولى تدريب عدة أندية في تونس على غرار جمعية الحمامات ومكارم المهدية كما كانت له تجربة ناجحة في الخليج خصوصا مع فريق العين الإماراتي ونادي القادسية الكويتي.وأشرف عدنان بالحارث على تدريب المنتخب الأردني لكرة اليد وذلك بعدما سبق له العمل كمدرب مساعد مع المنتخب التونسي في فترة البوسني سعد حسن أفنديتش.يذكر أنّ النادي الافريقي يحتل صدارة ترتيب بطولة النخبة لكرة اليد برصيد 57 نقطة وذلك بعد مضي 20 جولة.