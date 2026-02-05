Babnet   Latest update 08:02 Tunis

المحامي إلياس الجيلاني: «التنكيل الوحشي بحيوان نوع من الإرهاب»

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69844136b1cbb8.15840551_oleqghipnkjmf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Février 2026 - 08:02 قراءة: 0 د, 46 ث
      
أفاد إلياس الجيلاني، يوم أمس الأربعاء، بأنّ «التنكيل والتعذيب الوحشي والمجاني لحيوان يُعدّ نوعًا من الإرهاب»، وذلك تعليقًا على الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع ويوثّق اعتداء مجموعة من الشبان في المكنين على كلب بشكل وحشي قبل الإقدام على ذبحه.

وأوضح الجيلاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الورد» على الجوهرة أف أم، أنّ الاعتداء على حيوان يرقى إلى مرتبة الجريمة وفق النصوص القانونية التي تُجرّم مثل هذه الأفعال الوحشية، مشيرًا إلى أنّ العقوبات قد تصل إلى 5 سنوات سجنًا إلى جانب خطايا مالية.


وأضاف أنّ النيابة العمومية تتحرّك من تلقاء نفسها في مثل هذه القضايا، نظرًا لما تسبّبه هذه الصور من بلبلة داخل المجتمع، مؤكّدًا أنّ ارتكاب الجريمة من قبل قُصّر لا يمنع التتبعات الجزائية والملاحقات القضائية.


وشدّد الجيلاني على ضرورة تسليط عقوبات رادعة وجازرة في حقّ المعتدين، حمايةً للمجتمع وترسيخًا لثقافة احترام القانون والكائنات الحيّة.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323177

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 05 فيفري 2026 | 17 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:19
17:51
15:26
12:40
07:18
05:50
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet17°
14° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-14
20°-13
16°-9
18°-8
15°-9
  • Avoirs en devises 25730,4
  • (04/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37074 DT
  • (04/02)
  • 1 $ = 2,87120 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/02)     1564,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/02)   27345 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:02 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>