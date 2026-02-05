المحامي إلياس الجيلاني: «التنكيل الوحشي بحيوان نوع من الإرهاب»
أفاد إلياس الجيلاني، يوم أمس الأربعاء، بأنّ «التنكيل والتعذيب الوحشي والمجاني لحيوان يُعدّ نوعًا من الإرهاب»، وذلك تعليقًا على الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع ويوثّق اعتداء مجموعة من الشبان في المكنين على كلب بشكل وحشي قبل الإقدام على ذبحه.
وأوضح الجيلاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الورد» على الجوهرة أف أم، أنّ الاعتداء على حيوان يرقى إلى مرتبة الجريمة وفق النصوص القانونية التي تُجرّم مثل هذه الأفعال الوحشية، مشيرًا إلى أنّ العقوبات قد تصل إلى 5 سنوات سجنًا إلى جانب خطايا مالية.
وأضاف أنّ النيابة العمومية تتحرّك من تلقاء نفسها في مثل هذه القضايا، نظرًا لما تسبّبه هذه الصور من بلبلة داخل المجتمع، مؤكّدًا أنّ ارتكاب الجريمة من قبل قُصّر لا يمنع التتبعات الجزائية والملاحقات القضائية.
وشدّد الجيلاني على ضرورة تسليط عقوبات رادعة وجازرة في حقّ المعتدين، حمايةً للمجتمع وترسيخًا لثقافة احترام القانون والكائنات الحيّة.
