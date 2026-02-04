Babnet   Latest update 23:03 Tunis

إيمان الجلاصي بعد إيقاف أحمد السعيداني: الوقاحة والتطاول لا يندرجان ضمن حرية التعبير

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6983b2f97b83c9.12012479_jplihgmkonqef.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Février 2026 - 21:52 قراءة: 0 د, 44 ث
      
رحّبت، الأربعاء 4 فيفري، كرونيكور برنامج رونديفو 9 على قناة التاسعة، إيمان الجلاصي، بإيقاف النائب بالبرلمان أحمد السعيداني، معبّرة عن شكرها للنيابة العمومية على إثارة التتبع من تلقاء نفسها.
أخبار ذات صلة:
النائب بلال المشري يعلن إيقاف النائب أحمد السعيداني
النائب بلال المشري يعلن إيقاف النائب أحمد السعيداني...

وقالت الجلاصي إن ما صدر عن السعيداني من تدوينات وتصريحات «لا علاقة له بحرية التعبير»، مضيفة: «نحب نشكر النيابة العمومية التي تحرّكت من تلقاء نفسها».


واعتبرت، في السياق ذاته، أن ما نُسب إلى النائب يندرج ضمن «الوقاحة والتطاول والثلب والقذف»، ولا يمكن تبريره بحرية التعبير، لما يتضمنه من إساءة إلى مقام رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323167

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 04 فيفري 2026 | 16 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:18
17:50
15:25
12:40
07:19
05:51
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet17°
15° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
18°-13
20°-13
16°-10
19°-8
  • Avoirs en devises 25730,4
  • (04/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37074 DT
  • (04/02)
  • 1 $ = 2,87120 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/02)     1564,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/02)   27345 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>