إيمان الجلاصي بعد إيقاف أحمد السعيداني: الوقاحة والتطاول لا يندرجان ضمن حرية التعبير
رحّبت، الأربعاء 4 فيفري، كرونيكور برنامج رونديفو 9 على قناة التاسعة، إيمان الجلاصي، بإيقاف النائب بالبرلمان أحمد السعيداني، معبّرة عن شكرها للنيابة العمومية على إثارة التتبع من تلقاء نفسها.
وقالت الجلاصي إن ما صدر عن السعيداني من تدوينات وتصريحات «لا علاقة له بحرية التعبير»، مضيفة: «نحب نشكر النيابة العمومية التي تحرّكت من تلقاء نفسها».
واعتبرت، في السياق ذاته، أن ما نُسب إلى النائب يندرج ضمن «الوقاحة والتطاول والثلب والقذف»، ولا يمكن تبريره بحرية التعبير، لما يتضمنه من إساءة إلى مقام رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة.
