تونس تعمل على تعزيز الترويج للوجهة التونسية بالسوق السعودية والخليجية (الديوان الوطني للسياحة)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694ff4d89ce3a8.59064539_jhnmkligfopeq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 05 Février 2026 - 09:14
      
تعمل تونس على تعزيز الترويج للوجهة التونسية بالسوق السعودية والخليجية عموما، من خلال إبراز تنوّع المنتوج السياحي التونسي وما تزخر به من مقومات تشمل الموقع الاستراتيجي والتنوع الجغرافي (شواطئ رملية، جبال وصحراء) والسياحي (سياحة صحراوية، سياحة استشفائية، السياحة المستدامة وثراء الموروث الثقافي والمطبخ التونسي).

وسعيا إلى تدعيم هذا التوجه سعى الديوان الوطني التونسي للسياحة إلى التموقع في أهم التظاهرات السياحية بدول منطقة الخليج عبر مشاركته في النسخة الرابعة عشر من معرض جدة الدولي للسياحة والسفر 2026 JTTX، أحد أبرز التظاهرات السياحية في المملكة العربية السعودية، والذي أقيم بـمركز جدة للمعارض والفعاليات خلال الفترة من 28 إلى 30 جانفي 2026.


وضم الجناح التونسي الخطوط التونسية وعددا من مهنيي القطاع السياحي من نزل ووكالات سياحة وأسفار.


وتندرج هذه المشاركة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الترويج للوجهة التونسية بالسوق السعودية والخليجية عموما،

وتهدف هذه المشاركة، وفق الديوان إلى دعم الشراكات المهنية مع الفاعلين في القطاع السياحي وتعزيز إشعاع الوجهة التونسية على المستوى الدولي.

كما ترمي المشاركة الى ترسيخ صورة تونس كوجهة عصرية متنوعة وتنافسية إلى جانب تطوير التدفقات السياحية نحو تونس.

وشهد الجناح التونسي إقبالا هاما من قبل المشاركين ومهنيي القطاع السعوديين عكس اهتماما متزايدا بالوجهة التونسية ورغبة في
معرفة العروض والمزايا المقدمة لاستقطاب السياح من المملكة العربية السعودية.

وتم بمناسبة هذا المعرض تنظيم مسابقة يانصيب حيث نال الفائزون أربع رحلات إلى تونس شاملة إقامة كاملة لفائدة شخصين لكل جائزة.

يشار، إلى أن هذه النسخة شهدت من المعرض مشاركة 172 عارضًا من 27 دولة
