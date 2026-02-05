Babnet   Latest update 11:10 Tunis

قابس: وفاة زوجين في حريق بمنزلهما

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/incendie2018.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 05 Février 2026 - 11:10
      
توفي رجل وزوجته، صباح اليوم الخميس، إثر اندلاع حريق هائل بمنزلهما الكائن بمنطقة الميدة التابعة لمعتمدية وذرف من ولاية قابس، حيث فارق الضحيتان الحياة في موقع الحادث متأثرين بالنيران.

وسارعت وحدات الحماية المدنية بالتدخل الفوري فور تلقي البلاغ، ونجحت في السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد الحريق، مما حال دون تسرب النيران إلى المنازل المجاورة، وفق ما نقله مراسل ديوان أف أم بالجهة.


وفي سياق متصل، تعهدت الوحدات الأمنية بفتح تحقيق عاجل في الغرض، باشرت خلاله المعاينات الأولية لتحديد الأسباب الحقيقية الكامنة وراء اندلاع الحريق وكشف كافة ملابسات هذه الفاجعة الأليمة.
