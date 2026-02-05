إطلاق آلية تقييم التصنيع الذكي «تايما» لتسريع الانتقال إلى الصناعة 4.0 في تونس
تُطلق وكالة النهوض بالصناعة والتجديد قريبًا آلية تقييم التصنيع الذكي في تونس «تايما»، وذلك بهدف تحديث جهاز الإنتاج الوطني، ودعم تنافسية المؤسسات الصناعية، وتسريع الانتقال إلى الصناعة من الجيل الرابع.
أهداف آلية «تايما»ووفق بيانات نشرتها الوكالة، ستُسهم هذه الآلية بالخصوص في:
* ضبط معايير التشخيص،
* رقمنة المسار الإجرائي،
* تجميع البيانات ضمن قاعدة مركزية.
وتُمثّل «تايما» أداة تشخيص رقمية تُمكّن من تقييم مستوى النضج وتحديد احتياجات المؤسسات الصناعية التونسية في مجال الصناعة 4.0.
ورشات العمل والفئات المستهدفةومثّلت هذه الأداة محور ورشة عمل نظّمتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أمس الأربعاء بمقرّها، وذلك في إطار دورها كـمنسّق لوحدة الصناعة من الجيل الرابع.
وحسب الوكالة، فإن آلية «تايما» موجّهة لفائدة:
* المؤسسات الصناعية التونسية الخاصة،
* الأقطاب التكنولوجية،
* المجمّعات الصناعية،
* مجامع المصالح الاقتصادية الناشطة في القطاعات الاستراتيجية.
الإشراف والتطويريتولّى الإشراف على تطوير ونشر هذه الأداة:
* وزارة الصناعة والمناجم والطاقة،
* وكالة النهوض بالصناعة والتجديد،
* إلى جانب مختلف هياكل المساندة من القطاعين العام والخاص، ولا سيما مراكز الكفاءة الصناعية الخمسة في الصناعة 4.0 الموجودة بكل من سوسة وصفاقس وبنزرت وسيدي ثابت.
منهجية العملتعتمد هذه المراكز منهجية موحّدة للتشخيص السريع، تُستكمل بـتحاليل معمّقة تأخذ في الاعتبار الخصوصيات القطاعية، بما يتيح:
* صياغة توصيات دقيقة،
* ملموسة،
* وقابلة للتنفيذ.
حصيلة مراكز الكفاءة الصناعيةوبفضل تخصّصها في مجالات حيوية مثل:
* الصناعات الغذائية،
* التكنولوجيا الحيوية،
* النسيج،
تمكّنت مراكز الكفاءة الصناعية من:
* مرافقة نحو 350 مؤسسة صناعية في اعتماد تقنيات الصناعة 4.0،
* تكوين أكثر من 1200 مهني.
الإطار الاستراتيجي والدعم الدوليتندرج أداة «تايما» ضمن المبادرة الوطنية «نحو صناعة 4.0 في تونس» التي تُشرف عليها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بدعم من:
* الاتحاد الأوروبي في تونس،
* مبادرة «الاستثمار من أجل التوظيف» التي تنفّذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
رؤية وطنية للتحول الرقمي الصناعيوتجدر الإشارة إلى أن وحدة الصناعة 4.0 تأتي امتدادًا لـالاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق 2035، وتهدف إلى:
* لعب دور محوري في تنسيق جهود مختلف المتدخلين،
* تسريع اعتماد تكنولوجيات الصناعة من الجيل الرابع،
* ترسيخ رؤية وطنية موحّدة للتحول الرقمي الصناعي.
