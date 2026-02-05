إطلاق آلية تقييم التصنيع الذكي «تايما» لتسريع الانتقال إلى الصناعة 4.0 في تونس

أهداف آلية «تايما»





ورشات العمل والفئات المستهدفة



الإشراف والتطوير



منهجية العمل



حصيلة مراكز الكفاءة الصناعية



الإطار الاستراتيجي والدعم الدولي



رؤية وطنية للتحول الرقمي الصناعي



تُطلققريبًا آلية، وذلك بهدف، ودعم، وتسريعووفق بيانات نشرتها الوكالة، ستُسهم هذه الآلية بالخصوص في:ضمنوتُمثّلأداة تشخيص رقمية تُمكّن منوتحديدفي مجالومثّلت هذه الأداة محورنظّمتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أمس الأربعاء بمقرّها، وذلك في إطار دورها كـوحسب الوكالة، فإن آليةموجّهة لفائدة:الناشطة فييتولّى الإشراف على تطوير ونشر هذه الأداة:* إلى جانب مختلفمن القطاعين العام والخاص، ولا سيمافيالموجودة بكل منتعتمد هذه المراكز، تُستكمل بـتأخذ في الاعتبار، بما يتيح:* صياغة* ووبفضل تخصّصها في مجالات حيوية مثل:تمكّنت مراكز الكفاءة الصناعية من:* مرافقة نحوفي اعتماد تقنيات* تكوين أكثر منتندرج أداةضمن المبادرة الوطنيةالتي تُشرف عليها، بدعم من:* مبادرةالتي تنفّذهاوتجدر الإشارة إلى أنتأتي امتدادًا لـ، وتهدف إلى:* لعب دور* تسريع* ترسيخ