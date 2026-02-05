سمير بن عمر " ايقاف القاضي المعزول هشام بن خالد"‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6984c029e57539.48307509_onlmpghfiqjke.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن المحامي سمير بن عمر في تدوينة مقتضبة ايقاف القاضي المعزول هشام بن خالد.

ولم يكشف بن عمر أسباب الايقاف.