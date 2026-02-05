Babnet   Latest update 20:09 Tunis

يوسف سنانة يسجل هدف فوز فريقه السيلية على الغرافة في الدوري القطري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6984de9ba53353.50082777_onipmfgkeqhjl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 05 Février 2026 - 19:13
      
 فاز السيلية على الغرافة بهدف دون رد، في المواجهة التي جرت، اليوم، على استاد حمد الكبير في افتتاح الجولة الخامسة عشرة من الدوري القطري لكرة القدم 

    ويدين السيلية بفوزه إلى مهاجمه التونسي يوسف سنانة صاحب هدف الفوز الثمين في الوقت بدل الضائع (90+1)، ليرفع رصيد فريقه إلى النقطة 15 فتقدم مؤقتا إلى المركز التاسع.


   وكلفت الخسارة الغرافة التنازل عن صدارة الترتيب بعدما تجمد رصيده عند النقطة 31 فبات ثانيا خلف السد الفائز على الشحانية برباعية نظيفة في التوقيت ذاته، رافعا رصيده إلى النقطة 32 ليخطف الريادة.
   ر-هس 
