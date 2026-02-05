يوسف سنانة يسجل هدف فوز فريقه السيلية على الغرافة في الدوري القطري

فاز السيلية على الغرافة بهدف دون رد، في المواجهة التي جرت، اليوم، على استاد حمد الكبير في افتتاح الجولة الخامسة عشرة من الدوري القطري لكرة القدمويدين السيلية بفوزه إلى مهاجمه التونسي يوسف سنانة صاحب هدف الفوز الثمين في الوقت بدل الضائع (90+1)، ليرفع رصيد فريقه إلى النقطة 15 فتقدم مؤقتا إلى المركز التاسع.وكلفت الخسارة الغرافة التنازل عن صدارة الترتيب بعدما تجمد رصيده عند النقطة 31 فبات ثانيا خلف السد الفائز على الشحانية برباعية نظيفة في التوقيت ذاته، رافعا رصيده إلى النقطة 32 ليخطف الريادة.ر-هس