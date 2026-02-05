" وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ترافق المشاريع والمبادرة الخاصة في "أيام الأبواب المفتوحة" طيلة شهر فيفري 2026

تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، خلال شهر فيفري الجاري، تظاهرة "أيــــام الأبواب المفتوحة"، وذلك في إطار الدعم المتواصل للمبادرة الخاصة وبعث المشاريع الفلاحية.وتهدف هذه التظاهرة، لمرافقة الباعثين والاحاطة بهم وتقديم الإرشادات الضرورية لهم والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بفرص الاستثمار المتاحة، إلى جانب الاصغاء إلى الإشكاليات التي تعترضهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.وتستهدف هذه الايام، وفق الوكالة، المستثمرين والباعثين الراغبين في إنجاز مشاريع فلاحية وأصحاب المشاريع الذين يواجهون صعوبات في استكمال أو إنجاز مشاريعهم.وسيتم تنظيم هذه التظاهرة على المستويين المركــــزي والجهوي، بالتعاون مع مصالح المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية ومكاتب مراقبة الأداءات والديوانة والبنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن والشركة الوطنية للكهرباء والغاز وديوان الملكية العقارية، والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.وسينطلــق أول يوم للأبواب المفتوحة، الاثنين 12 فيفري بولاية منوبة و يوم 16 فيفري 2026 على المستوى المركزي وبمختلف الجهات.