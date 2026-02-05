Babnet   Latest update 22:18 Tunis

" وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ترافق المشاريع والمبادرة الخاصة في "أيام الأبواب المفتوحة" طيلة شهر فيفري 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/apia.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Février 2026 - 21:05 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، خلال شهر فيفري الجاري، تظاهرة "أيــــام الأبواب المفتوحة"، وذلك في إطار الدعم المتواصل للمبادرة الخاصة وبعث المشاريع الفلاحية.
وتهدف هذه التظاهرة، لمرافقة الباعثين والاحاطة بهم وتقديم الإرشادات الضرورية لهم والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بفرص الاستثمار المتاحة، إلى جانب الاصغاء إلى الإشكاليات التي تعترضهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.
وتستهدف هذه الايام، وفق الوكالة، المستثمرين والباعثين الراغبين في إنجاز مشاريع فلاحية وأصحاب المشاريع الذين يواجهون صعوبات في استكمال أو إنجاز مشاريعهم.

وسيتم تنظيم هذه التظاهرة على المستويين المركــــزي والجهوي، بالتعاون مع مصالح المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية ومكاتب مراقبة الأداءات والديوانة والبنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن والشركة الوطنية للكهرباء والغاز وديوان الملكية العقارية، والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
وسينطلــق أول يوم للأبواب المفتوحة،  الاثنين 12 فيفري بولاية منوبة و يوم 16 فيفري 2026 على المستوى المركزي وبمختلف الجهات.
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323217

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 05 فيفري 2026 | 17 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:19
17:51
15:26
12:40
07:18
05:50
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet17°
14° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-13
20°-14
17°-10
18°-9
15°-8
  • Avoirs en devises 25750,5
  • (05/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37365 DT
  • (05/02)
  • 1 $ = 2,87106 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/02)     1604,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/02)   27334 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>